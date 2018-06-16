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Го-ол! Как в Казани провели футбольный матч роботов

10:08, 16.06.2018 4
Го-ол! Как в Казани провели футбольный матч роботов

В Казанском федеральном университете прошла первая в Казани тренировочная игра между командами роботов. Матч приурочен к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Видео Камиля Исмаилова
СпортФутболТехнологии Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12:40
    Такие смешные, после того как пнут падают)))
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  • Анонимно 12:41
    Реально смешно))) как будто футболисты напились)))
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  • Анонимно 14:00
    Забавно. Надо роботы доработать
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  • Анонимно 14:51
    Легко встают на ноги
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