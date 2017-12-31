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Новогодний опрос: «Очень надеюсь на скорое окончание холодной войны»

07:00, 31.12.2017 6 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

С какими итогами и какими ожиданиями казанцы провожают старый год

Новогодний опрос: «Очень надеюсь на скорое окончание холодной войны» Фото: Максим Платонов

Подведение итогов и планирование следующего года — уже давно сложившаяся традиция. Природа человека — нужно подводить черту и рисовать новые горизонты. Так уж повелось, что делать это принято под Новый год. «Реальное время» опросило бизнесменов, общественников, культурных деятелей об их итогах года и о планах на будущее.

Мы задали всем три одинаковых вопроса:

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите, пожалуйста, пару самых важных событий, которые вас впечатлили, потрясли в минувшем году.
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встречаете Новый год? Чего ждете для своего дела, себя лично и страны?
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для нового 2018 года, какие бы они были?

Ильдар Ситдиков, владелец бренда «Ягодная долина»

Мы занимаемся выращиванием клубники и малины. Для получения богатого урожая ягод нужна теплая сухая погода, поэтому в этом году нам много волнения доставили дожди в начале лета. Впрочем, страхи не оправдались, мы собрали урожай ягод на 30% больше, чем в 2016 году. Я считаю, что наш уровень вырос, во многом благодаря агроному, ведь ягоды мы выращиваем только в открытом грунте. В этом году площадь посадки клубники увеличили на 10%. От 2018 года ждем прорыва как по объемам производства, так и по прибыли. Мы очень долго к этому шли и за счет новых технологий планируем как минимум в два раза нарастить производство и ассортимент ягодной продукции. Поможет нам в этом выращивание ягод в пленочных туннельных теплицах.

Для своей семьи в 2018 году я бы хотел пожелать душевного спокойствия, счастья и благополучия. Для всей страны я желаю масштабной технологической модернизации. Я очень хочу, чтобы наша страна больше контактировала с Европой, США и другими развитыми странами мира. Очень надеюсь на скорое окончание холодной войны. Главными словами для нового 2018 года выбираю успех, признание и счастье. Именно это всем нам необходимо!

Александр Расческов, главный врач клиники «Глазная хирургия Расческов»

Самым важным событием уходящего года для нас стала реализация в полном объеме проекта оказания доступной офтальмологической высокотехнологичной помощи жителям Татарстана. В сентябре мы открыли Центр глазной хирургии-Альметьевск, который стал продолжением проекта межрайонных центров глазной хирургии ранее открытых в Сабинском и Алькеевском районах. С открытием центра в Альметьевске мы выполнили нашу главную задачу — полностью обеспечить жителей разных районов республики доступной помощью.

Ярким акцентом уходящего года стало приобретение самого передового в мире комплекса VisuMax для лазерной коррекции зрения. В этом году мы приступили к реализации государственного заказа по оперативному лечению глазных заболеваний по программе ОМС в наших центрах в Сабинском и Алькеевском районах и полностью выполнили весь объем планового задания.

В 2018 году будем продолжать развиваться в потоке инноваций и очень надеемся в следующем году приступить к строительству Центра глазной хирургии в Казани. Так что главными словами для нового 2018 года для меня станут надежда, развитие и успех.

Регина Саттарова, режиссер

Больше всего в уходящем году мне запомнились люди. Вокруг вдруг стало огромное количество прекрасных людей. И впечатляет то, что их вдруг стало так много. Даже не буду пытаться сосчитать. Трудяги, горящие, талантливые, красивые. Это и ребята, с которыми делали читки и эскизы на драматургическом конкурсе «PRO/движение», и ребята из нашей инклюзивной школы, и команда Севы Лисовского в «Свияжск- Артели», и Михаил Дурненков, с которым на «АРТ. Подготовке» вместе делали спектакль «ВРД. Время Роста Деревьев», и, разумеется, команда «Пакета» и «Угла».

Честно говоря, никаких конкретных ожиданий от нового года у меня нет. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Особенно в России. Главное, чтобы все здоровы были.

Только одно слово — любовь. Для любого года.

Петр Сафиуллин, владелец мебельного бренда Yaratam

Честно говоря, я не могу припомнить ничего такого яркого в политических или профессиональных событиях. Я много работал, и это основное мое событие в этом году. Прочитал несколько очень интересных книг, это, пожалуй, впечатлило больше всего. Что касается событий мировых, то почему-то не вспоминается ничего позитивного. Или что-то печальное или фарс.

Не буду говорить, что нового для себя и для дела я ожидаю. Чтобы не сглазить. А для страны — тут я могу только пожелать терпения, спокойствия и равновесия. Хотелось бы побольше любви и поменьше ненависти не только в нашей стране, но и во всем мире.

Три слова 2017 — это батлы, блокчейны, спикеры. Про 2018 год не могу, ничего сказать пока, не наступил еще. Предполагать не хочется. Надеюсь в ассоциациях 2018-го появятся и русские слова.

Искандер Юсупов, коммерческий директор ООО «УК «Унистрой»

Если говорить о профессиональной сфере, то 2017 год богат на события. Это и многочисленные изменения в регулирующий закон ФЗ-214, и выпуск нами лучшего мобильного приложения среди девелоперов, мы заняли 1-е место в республике по вводу жилья и портфелю объектов, что подтверждается рейтингом Единого реестра застройщиков, а за 11 месяцев 2017 года вышли на 16-е место по вводу жилья по всей стране. Но, пожалуй, основным событием можно назвать выход в третий для нас регион — Башкортостан, там в Уфе уже весной 2018 года мы начнем реализацию нового проекта.

В личной жизни для меня самым важным событием, конечно же, стало рождение второго сына.

Ожидания от 2018 года неоднозначные. С одной стороны впереди много новых изменений в закон, которые еще больше осложнят работу девелоперов. Но мы полны оптимизма и уверены, что с той командой, что у нас есть, мы достигнем намеченных результатов.

Команда, компетенции и общие ценности. Это то, что объединяет нашу компанию и позволяет добиваться поставленных целей.

Продолжение следует

Екатерина Гумарова, Айгуль Чуприна
БизнесОбщество
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 31 дек
    Хотелось бы поменьше истерик насчет языкового вопроса.
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    Анонимно 31 дек
    Истерики насчёт языкового вопроса, действительно, не должно быть. Но принизив роль родного языка народов России до бытового, второсортного, который преподносится как в нагрузку к основной учебной школьной программе, чего вы хотите? Хотите, чтоб народы России с этим смирились? Никогда! Так что языковой вопрос будет оставаться одним из основных.
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    Анонимно 31 дек
    его никто не принижал. Всё дело было в том, что были перегибы с преподаванием зыка для всех и к тому же за счёт других предметов. Это, кстати, было признаком руководством. Язык не запрещали и не запрещают и не переводите эту тему на националистические рельсы. Если вам это выгодно, то людям нет.
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    Manur Bakirov 01 янв
    тем более что вы высокодуховные скрепоносцы -люди , а остальные народы -дорожная пыль. |YANICHAR|
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  • Анонимно 31 дек
    А почему у пенсионера не спрашиваете, как ему живется?
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  • Анонимно 31 дек
    В новом году без олигархов и Единой России
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