Сергей Юшко: «Университет понес большие репутационные потери, связанные со скандалами, но...»
Чего жду от 2018-го: и. о. ректора КНИТУ (КХТИ) о том, почему 2018-й будет для вуза лучше, чем минувший
«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Сергей Юшко, который принял в минувшем году управление КНИТУ (КХТИ), работает над тем, чтобы выправить репутацию вуза и вернуть доверие к нему как внутри коллектива, так и извне.
Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.
- Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.
Самое важное изменение в карьере, которое произошло в 2017 году, — это согласование моей кандидатуры президентом Татарстана на пост и. о. ректора КНИТУ. Мой опыт в науке и коммерции был оценен как полезный для развития вуза.
Из ярких событий в семье — поступление дочки в первый класс и окончание сыном младшей школы.
Из важных для КНИТУ событий хочу отметить наше лидерство среди технических вузов республики в мировом предметном рейтинге RUR и федеральном рейтинге востребованности университетов. Мы начали реализацию проекта экспорта образовательных услуг (сейчас в КНИТУ учатся представители 60 стран, и эта цифра будет только увеличиваться), а также стали участниками приоритетного проекта Минобрнауки России «Вузы как центр создания инноваций». Вообще за прошедший год мы вошли практически во все приоритетные проекты Министерства образования и науки РФ. Самой значимой, считаю, стала победа в конкурсе на право получения субсидий под реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства — это принесет КНИТУ 210 млн рублей.
Фото ru.wikipedia.org / Kazaneer
- С какими ожиданиями и желаниями вы встретили Новый год?
— Чего ждете для дела?
Сейчас мы развернули наш корабль на верный курс. Университет понес большие репутационные потери, связанные с громкими скандалами, которые окружали его последние годы. Но за 6 месяцев работы практически все основные показатели по программе «национальный исследовательский университет», которые, казалось, безнадежно завалены, мы вытянули. Задачи перед нами серьезные, моментально их не решить, но мы движемся в правильном направлении.
Уже на конец 2017-го мы законтрактовались с промышленными предприятиями по науке на следующий год в объеме предыдущего. Впереди реализация этих контрактов, приоритетных проектов, а еще нам предстоят выборы ректора и аккредитация.
— Для себя и своей семьи?
Для себя лично и для своей семьи я ожидаю, что будет больше семейных праздников и времени, проведенного вместе.
— Для нашей страны?
Для страны мне бы хотелось улучшения международной обстановки и продолжения внутреннего экономического роста. Если развивается экономика, развивается и наука. Хочется, чтобы выборы, которые предстоят нам, прошли спокойно, и те международные процессы, те люди, которые раскачивают ситуацию, не помешали этому.
Фото kstu.ru
- Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?
Счастье, развитие и прогресс. Хочется, чтобы каждый новый год был новым стартом, который принесет благополучие, здоровье, удовольствие от работы и ее результатов. Правда, ожидая результатов, стоит помнить высказывание Альберта Эйнштейна: если хотите видеть результаты своего труда сразу, то идите в сапожники.
комментарии