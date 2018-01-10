Сергей Юшко: «Университет понес большие репутационные потери, связанные со скандалами, но...»

Чего жду от 2018-го: и. о. ректора КНИТУ (КХТИ) о том, почему 2018-й будет для вуза лучше, чем минувший

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Сергей Юшко, который принял в минувшем году управление КНИТУ (КХТИ), работает над тем, чтобы выправить репутацию вуза и вернуть доверие к нему как внутри коллектива, так и извне.