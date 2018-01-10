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Сергей Юшко: «Университет понес большие репутационные потери, связанные со скандалами, но...»

07:00, 10.01.2018 7 Сюжет: Чего мы ждем от нового года

Чего жду от 2018-го: и. о. ректора КНИТУ (КХТИ) о том, почему 2018-й будет для вуза лучше, чем минувший

Сергей Юшко: «Университет понес большие репутационные потери, связанные со скандалами, но...» Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год и с какими ожиданиями для себя, своей семьи и дела они встретили 2018-й. Сергей Юшко, который принял в минувшем году управление КНИТУ (КХТИ), работает над тем, чтобы выправить репутацию вуза и вернуть доверие к нему как внутри коллектива, так и извне.

Мы задали всем героям публикаций три одинаковых вопроса.

  1. Что вам больше всего запомнилось из 2017 года? Назовите пару самых важных событий, которые вас впечатлили.

    Самое важное изменение в карьере, которое произошло в 2017 году, — это согласование моей кандидатуры президентом Татарстана на пост и. о. ректора КНИТУ. Мой опыт в науке и коммерции был оценен как полезный для развития вуза.

    Из ярких событий в семье — поступление дочки в первый класс и окончание сыном младшей школы.

    Из важных для КНИТУ событий хочу отметить наше лидерство среди технических вузов республики в мировом предметном рейтинге RUR и федеральном рейтинге востребованности университетов. Мы начали реализацию проекта экспорта образовательных услуг (сейчас в КНИТУ учатся представители 60 стран, и эта цифра будет только увеличиваться), а также стали участниками приоритетного проекта Минобрнауки России «Вузы как центр создания инноваций». Вообще за прошедший год мы вошли практически во все приоритетные проекты Министерства образования и науки РФ. Самой значимой, считаю, стала победа в конкурсе на право получения субсидий под реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства — это принесет КНИТУ 210 млн рублей.


    Фото ru.wikipedia.org / Kazaneer
  2. С какими ожиданиями и желаниями вы встретили Новый год?

    — Чего ждете для дела?

    Сейчас мы развернули наш корабль на верный курс. Университет понес большие репутационные потери, связанные с громкими скандалами, которые окружали его последние годы. Но за 6 месяцев работы практически все основные показатели по программе «национальный исследовательский университет», которые, казалось, безнадежно завалены, мы вытянули. Задачи перед нами серьезные, моментально их не решить, но мы движемся в правильном направлении.

    Уже на конец 2017-го мы законтрактовались с промышленными предприятиями по науке на следующий год в объеме предыдущего. Впереди реализация этих контрактов, приоритетных проектов, а еще нам предстоят выборы ректора и аккредитация.

    — Для себя и своей семьи?

    Для себя лично и для своей семьи я ожидаю, что будет больше семейных праздников и времени, проведенного вместе.

    — Для нашей страны?

    Для страны мне бы хотелось улучшения международной обстановки и продолжения внутреннего экономического роста. Если развивается экономика, развивается и наука. Хочется, чтобы выборы, которые предстоят нам, прошли спокойно, и те международные процессы, те люди, которые раскачивают ситуацию, не помешали этому.


    Фото kstu.ru
  3. Если бы вы выбирали три главных слова для 2018 года, какие бы они были? Почему?

    Счастье, развитие и прогресс. Хочется, чтобы каждый новый год был новым стартом, который принесет благополучие, здоровье, удовольствие от работы и ее результатов. Правда, ожидая результатов, стоит помнить высказывание Альберта Эйнштейна: если хотите видеть результаты своего труда сразу, то идите в сапожники.

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Записала Айгуль Чуприна
ОбществоОбразованиеКультура
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 10 янв
    Удачи.
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  • Анонимно 10 янв
    Сергей Юшко человек с крепким потенциалом - научным, человеческим, организаторским. После выборов и избавления от приставки и.о. мы увидим совершенно другого Юшко - уверенного и решительного, конкурентного и пробивного. У него в отличие от многих других ректоров есть приличный административный опыт взаимодействия с властью, реальные контакты с деловой элитой. При этом он остался скромным и совестливым человеком без чиновничьих понтов и стяжательства. Знаю его лично очень давно, еще до технопарка, со времени его появления в движении молодых ученых и специалистов РТ, которое ему и пришлось впоследствии возглавлять. Незашоренный ум, интеллект и врожденная интеллегентность, опыт и, вместе с тем. "юный" позволяют надеяться на то, что в отведенный для его ректорства срок вуз сумеет осуществить прорыв и отчиститься от позорной "казнокрадской" репутации. Единственное пожелание Сергею - более четко обозначить свою самостоятельность от прежних кабминовских кураторов.
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    Анонимно 10 янв
    А достижения -то его какие? Сдача площадей в аренду?
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  • Анонимно 10 янв
    Всем нам счастья не хватает.
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    Анонимно 10 янв
    У каждого счастье свое
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  • Анонимно 10 янв
    господин исполнитель. Всё, точка.
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  • Анонимно 10 янв
    Не люблю этот ВУЗ.
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Новости общества

10:10 МСК
Новости раздела