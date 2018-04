Ильшат Гафуров: «Не делим мир на черное и белое, подлинная наука не знает границ»

Чем запомнился ушедший год ректору КФУ

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» спросило у бизнесменов, общественных деятелей и госчиновников, чем им запомнился 2017 год. Ректор КФУ Ильшат Гафуров вспомнил о двух событиях, которые отдают дань уважения к прошлому университета.

Год был насыщенным, но если остановиться на «паре» событий, то, во-первых, для КФУ он прошел под знаком 225-летия со дня рождения одного из ректоров нашего университета, великого математика, основателя неевклидовой геометрии Николая Ивановича Лобачевского, и увенчался вручением медали и премии его имени.

Впервые в истории эта премия получилась реально международной (по составу жюри и соискателей) и на уровне самых весомых в мире по материальному наполнению — 75 тысяч долларов США. Такое стало возможно благодаря поддержке руководства Татарстана и попечительского совета КФУ, за что мы очень признательны. Примечательно, что лауреатом стал профессор Калифорнийского университета (США) Ричард Шон: это, на мой взгляд, хороший показатель, что мы, в России, не делим мир на черное и белое в зависимости от политических пристрастий, а подлинная наука не знает границ.

Второе событие, которое я хотел бы отметить — это вдохновляющее продвижение КФУ в глобальных рейтингах конкурентоспособности вузов. Мы продолжили позитивную динамику четырех предыдущих лет, поднявшись сразу на 60 позиций в рейтинге QS (до группы 441—450) и THE (401—500) и впервые вошли в общей сложности в 14 рейтингов THE и QS, причем по «Лингвистике» мы в топ-150, а по «Археологии», «Информационным наукам и журналистике» по версии QS и «Экономике и бизнесу» по версии THE — в топ-200 в мире. Также в глобальном топ-200 КФУ оказался и в Московском международном рейтинге. На минуточку: это среди почти 40 тысяч рейтингуемых вузов планеты, названных агентствами!

Важно понимать, что оба этих события — год Лобачевского и растущее международное признание Казанского федерального университета — суть события одного порядка. Это свидетельство того, что наш университет не просто чтит, а активно развивает традиции и обогащает их, что мы на верном пути. Это придает нам всем — руководству вуза, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам и студентам КФУ — новые силы и новую уверенность, что восхождение будет продолжено, что все мы трудимся не зря.