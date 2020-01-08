Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2017-й

07:00, 08.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 45 1
Митинг пострадавших клиентов татарстанских банков из группы ТФБ в парке Тинчурина, 21 январяВосстановление собора Казанской иконы Божией матери, 3 февраляПаралимпийская сборная России на Казанском лыжном марафоне, 4 февраляМасленица в Горкинско-Ометьевском лесу, 26 февраляЧемпионат России по спортивной гимнастике, 5 мартаАлексей Навальный на открытии своего избирательного штаба в Казани, 5 мартаЮбилей Вадима Кешнера в БДТ им. В. И. Качалова, 22 мартаЧемпионат РФПЛ по киберфутболу, 1 апреляМитинг памяти жертв теракта в метро в Санкт-Петербурге, 6 апреляПожар в Храме всех религий, 10 апреляV Всемирный форум татарских женщин, 14 апреляМитинг против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, 15 апреляАкция «Мин татарча сөйләшәм!», 26 апреляМинтимер Шаймиев в Казани после вручения золотой звезды «Героя Труда Российской Федерации», 28 апреляГран-при по бодибилдингу и фитнесу «Казань-2017», 29 апреляВозложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату, 6 мая31-й Фестиваль «Музыка победы в парках и скверах», 6 мая«Бессмертный полк», 9 маяМастер-класс Николая Баскова в КФУ, 12 маяКонференция «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе, 24 маяАвтор и ведущий телеолимпиады «Умники и умницы» Юрий Вяземский в казанской школе №179, 26 маяВосстановление Лебяжьих озер, 1 июняНеформальный концерт Бориса Гребенщикова в Казанском кремле, 7 июняСтроительство подземного паркинга перед НКЦ «Казань», 7 июняОбщественные слушания по ВСМ Москва — Казань в Зеленодольске, 13 июняКазанский «Ретро-трамвай», 14 июняСтарт работы нового конвейера по производству экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL в Елабуге, 15 июняКубок конфедераций, Португалия — Мексика, 18 июняКубок конфедераций, Германия — Чили, 22 июняСтанислав Черчесов на тренировке сборной России накануне матча Кубка конфедераций, 23 июняКубок конфедераций, Чили — Португалия, 28 июняГруппа «Ленинград» в Казани, 3 июляОткрытие музей художника Геннадия Архиреева в Свияжске, 17 июляЭтап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани, 22 июляПредстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов) в Казани, 24 июляПремьера оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место» у монастырской стены Свияжска, 26 августаОткрытие Болгарской исламской академии, 4 сентябряМарат Башаров на открытии XIII Международного фестиваля мусульманского кино, 5 сентябряЕпископ Тихон (Георгий Шевкунов), муфтий Камиль Самигуллин и митрополит Феофан на открытии мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», 27 октябряДень памяти жертв политических репрессий на Архангельском кладбище, 30 октябряПушкинский бал в Казанской ратуше, 1 ноябряВыкатка опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М2 на Казанском авиационном заводе им С.П. Горбунова, 16 ноябряНа церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2017», 22 декабряОткрытие предвыборного штаба Ксении Собчак в Казани, 28 декабряПередвижной французский театр Remue Menage в парке им. Горького, 29 декабря
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  • Митинг пострадавших клиентов татарстанских банков из группы ТФБ в парке Тинчурина, 21 января
    Олег Тихонов
  • Восстановление собора Казанской иконы Божией матери, 3 февраля
    Михаил Козловский
  • Паралимпийская сборная России на Казанском лыжном марафоне, 4 февраля
    Олег Тихонов
  • Масленица в Горкинско-Ометьевском лесу, 26 февраля
    Максим Платонов
  • Чемпионат России по спортивной гимнастике, 5 марта
    Олег Тихонов
  • Алексей Навальный на открытии своего избирательного штаба в Казани, 5 марта
    Максим Платонов
  • Юбилей Вадима Кешнера в БДТ им. В. И. Качалова, 22 марта
    Олег Тихонов
  • Чемпионат РФПЛ по киберфутболу, 1 апреля
    Олег Тихонов
  • Митинг памяти жертв теракта в метро в Санкт-Петербурге, 6 апреля
    Максим Платонов
  • Пожар в Храме всех религий, 10 апреля
    Максим Платонов
  • V Всемирный форум татарских женщин, 14 апреля
    Максим Платонов
  • Митинг против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, 15 апреля
    Максим Платонов
  • Акция «Мин татарча сөйләшәм!», 26 апреля
    Максим Платонов
  • Минтимер Шаймиев в Казани после вручения золотой звезды «Героя Труда Российской Федерации», 28 апреля
    Олег Тихонов
  • Гран-при по бодибилдингу и фитнесу «Казань-2017», 29 апреля
    Олег Тихонов
  • Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату, 6 мая
    Олег Тихонов
  • 31-й Фестиваль «Музыка победы в парках и скверах», 6 мая
    Максим Платонов
  • «Бессмертный полк», 9 мая
    Максим Платонов
  • Мастер-класс Николая Баскова в КФУ, 12 мая
    Максим Платонов
  • Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе, 24 мая
    Максим Платонов
  • Автор и ведущий телеолимпиады «Умники и умницы» Юрий Вяземский в казанской школе №179, 26 мая
    Олег Тихонов
  • Восстановление Лебяжьих озер, 1 июня
    Максим Платонов
  • Неформальный концерт Бориса Гребенщикова в Казанском кремле, 7 июня
    Дмитрий Резнов
  • Строительство подземного паркинга перед НКЦ «Казань», 7 июня
    Максим Платонов
  • Общественные слушания по ВСМ Москва — Казань в Зеленодольске, 13 июня
    Максим Платонов
  • Казанский «Ретро-трамвай», 14 июня
    Олег Тихонов
  • Старт работы нового конвейера по производству экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL в Елабуге, 15 июня
    Максим Платонов
  • Кубок конфедераций, Португалия — Мексика, 18 июня
    Максим Платонов
  • Кубок конфедераций, Германия — Чили, 22 июня
    Олег Тихонов
  • Станислав Черчесов на тренировке сборной России накануне матча Кубка конфедераций, 23 июня
    Олег Тихонов
  • Кубок конфедераций, Чили — Португалия, 28 июня
    Олег Тихонов
  • Группа «Ленинград» в Казани, 3 июля
    Дмитрий Резнов
  • Открытие музей художника Геннадия Архиреева в Свияжске, 17 июля
    Олег Тихонов
  • Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани, 22 июля
    Максим Платонов
  • Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов) в Казани, 24 июля
    Олег Тихонов
  • Премьера оперы Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшно место» у монастырской стены Свияжска, 26 августа
    Олег Тихонов
  • Открытие Болгарской исламской академии, 4 сентября
    Олег Тихонов
  • Марат Башаров на открытии XIII Международного фестиваля мусульманского кино, 5 сентября
    Олег Тихонов
  • Епископ Тихон (Георгий Шевкунов), муфтий Камиль Самигуллин и митрополит Феофан на открытии мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», 27 октября
    Олег Тихонов
  • День памяти жертв политических репрессий на Архангельском кладбище, 30 октября
    Олег Тихонов
  • Пушкинский бал в Казанской ратуше, 1 ноября
    Олег Тихонов
  • Выкатка опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М2 на Казанском авиационном заводе им С.П. Горбунова, 16 ноября
    Максим Платонов
  • На церемонии награждения победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2017», 22 декабря
    Дмитрий Резнов
  • Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак в Казани, 28 декабря
    Олег Тихонов
  • Передвижной французский театр Remue Menage в парке им. Горького, 29 декабря
    Олег Тихонов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 янв
    Никогда на фотках еще не видела Навального. Не очень он на вид
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