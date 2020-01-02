Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2011-й

07:00, 02.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 35 1
Открытие фотовыставки, посвященной 80-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, 27 января 2011 г.Прибытие в Татарстан вице-премьера РФ Игоря Сечина, 4 марта 2011 г.«КАМАЗ-мастер» — 10-кратный чемпион марафонского ралли-рейда «Дакар», 11 марта 2011 г.Визит премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 17 марта 2011 г.Возрождение Свияжска, 3 апреля 2011 г.Возрождение Болгара, 3 апреля 2011 г.Визит министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко, 14 апреля 2011 г.Претендентские матчи чемпионата мира по шахматам FIDE цикла 2009—2011 гг., 5 мая 2011 г.Визит первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, 23 мая 2011 г.Гендиректор Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей ИККРОМ М. Бушенаки на острове-граде Свияжск, 28 мая 2011 г.На выставке Даши Намдакова «Вселенная кочевника», 1 июня 2011 г.Президент РФ Дмитрий Медведев в Центре гребных видов спорта, 25 июня 2011 г.На Сабантуе в Казани, 25 июня 2011 г.Музыкальный фестиваль «Сотворение мира», 25 июня 2011 г.На месте крушения теплохода «Булгария», 12 июля 2011 г.Возложение Владимиром Путиным цветов в память о погибших в катастрофе теплохода «Булгария», 14 июля 2011 г.Строительство объектов Универсиады, 27 июля 2011 г.Открытие экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, 10 августа 2011 г.Первый благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента РТ, 28 августа 2011 г.Реконструкция гостиницы «Казань», 28 августа 2011 г.Открытие татарской гимназии №12, 1 сентября 2011 г.Закладка камня под строительство мечети и часовни в память о погибших на теплоходе «Булгария», 2 сентября 2011 г.Открытие первой очереди мостового перехода через реку Вятка, 3 сентября 2011 г.Открытие восстановленных корпусов Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря, 3 сентября 2011 г.Закладка камня в основание нового здания Химического института им. А.М. Бутлерова, 21 сентября 2011 г.Открытие Энергоцентра «Майский», 2 октября 2011 г.Рустам Минниханов на прогулке по исторической части Казани, 14 октября 2011 г.Открытие памятника жертвам политических репрессий на острове-граде Свияжск, 30 октября 2011 г.Восстановление памятников истории и культуры в Казани, 30 октября 2011 г.Открытие детского сада, построенного по республиканской программе «Бэлэкэч», 1 ноября 2011 г.Председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс на совещании по обсуждению перспектив развития нанотехнологий и наноиндустрии в РТ, 11 ноября 2011 г.Церемония встречи самого большого в мире печатного Корана, 17 ноября 2011 г.Открытие отреставрированной Апанаевской мечети, 2 декабря 2011 г.Строительство объектов транспортной инфраструктуры Казани, 3 декабря 2011 г.Встреча Минтимера Шаймиева с делегацией космонавтов СССР и РФ, 15 декабря 2011 г.
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  • Открытие фотовыставки, посвященной 80-летию со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, 27 января 2011 г.
    tatarstan.ru
  • Прибытие в Татарстан вице-премьера РФ Игоря Сечина, 4 марта 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • «КАМАЗ-мастер» — 10-кратный чемпион марафонского ралли-рейда «Дакар», 11 марта 2011 г.
    tatarstan.ru
  • Визит премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 17 марта 2011 г.
    tatarstan.ru
  • Возрождение Свияжска, 3 апреля 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Возрождение Болгара, 3 апреля 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Визит министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко, 14 апреля 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Претендентские матчи чемпионата мира по шахматам FIDE цикла 2009—2011 гг., 5 мая 2011 г.
    tatarstan.ru
  • Визит первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, 23 мая 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Гендиректор Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей ИККРОМ М. Бушенаки на острове-граде Свияжск, 28 мая 2011 г.
    Эдуард Хайруллин (tatarstan.ru)
  • На выставке Даши Намдакова «Вселенная кочевника», 1 июня 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Президент РФ Дмитрий Медведев в Центре гребных видов спорта, 25 июня 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • На Сабантуе в Казани, 25 июня 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Музыкальный фестиваль «Сотворение мира», 25 июня 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На месте крушения теплохода «Булгария», 12 июля 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Возложение Владимиром Путиным цветов в память о погибших в катастрофе теплохода «Булгария», 14 июля 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Строительство объектов Универсиады, 27 июля 2011 г.
    tatarstan.ru
  • Открытие экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, 10 августа 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Первый благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента РТ, 28 августа 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Реконструкция гостиницы «Казань», 28 августа 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Открытие татарской гимназии №12, 1 сентября 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Закладка камня под строительство мечети и часовни в память о погибших на теплоходе «Булгария», 2 сентября 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Открытие первой очереди мостового перехода через реку Вятка, 3 сентября 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Открытие восстановленных корпусов Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря, 3 сентября 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Закладка камня в основание нового здания Химического института им. А.М. Бутлерова, 21 сентября 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие Энергоцентра «Майский», 2 октября 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Рустам Минниханов на прогулке по исторической части Казани, 14 октября 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Открытие памятника жертвам политических репрессий на острове-граде Свияжск, 30 октября 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Восстановление памятников истории и культуры в Казани, 30 октября 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Открытие детского сада, построенного по республиканской программе «Бэлэкэч», 1 ноября 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс на совещании по обсуждению перспектив развития нанотехнологий и наноиндустрии в РТ, 11 ноября 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Церемония встречи самого большого в мире печатного Корана, 17 ноября 2011 г.
    Р.Кадыров (tatarstan.ru)
  • Открытие отреставрированной Апанаевской мечети, 2 декабря 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Строительство объектов транспортной инфраструктуры Казани, 3 декабря 2011 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Встреча Минтимера Шаймиева с делегацией космонавтов СССР и РФ, 15 декабря 2011 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 янв
    для меня было много нового и... очень интересного
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