Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2012-й

- Визит премьер-министра РФ Владимира Путина, 15 февраля 2012 г.
tatarstan.ru
- Открытие центра оптовой торговли SELGROS Cash&Carry, 23 февраля 2012 г.
Михаил Козловский
- Открытие детского центра «Экият», 1 марта 2012 г.
Р. Кадыров (tatarstan.ru)
- Запуск цифрового эфирного телевещания в Казани, 1 марта 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга, 15 марта 2012 г.
Р. Кадыров (tatarstan.ru)
- Совещание по вопросу размещения скульптуры «Хранительница», 24 марта 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина на открытии завода компании «Роквул» в ОЭЗ «Алабуга», 4 апреля 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Разрушенный паводком мост на реке Б. Бохта в Чистопольском районе, 12 апреля 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Восстановление памятников истории и культуры в Казани, 9 мая 2012 г.
tatarstan.ru
- Строительство набережных Казанки, 9 мая 2012 г.
tatarstan.ru
- Возрождение Болгара, 11 мая 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Визит в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 16 мая 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- На церемонии открытия Памятного знака, посвященного принятию волжскими булгарами ислама, 21 мая 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На закладке капсулы на месте строительства проекта «Иннополис-Казань», 9 июня 2012 г.
Эдуард Хайруллин (tatarstan.ru)
- Финал чемпионата мира по гонкам на катерах F1, 23 июня 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Ввод в эксплуатацию производства дизельного топлива стандарта «Евро-5» в ОАО «ТАИФ-НК», 25 июня 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Открытие мемориального комплекса в память о погибших на теплоходе «Булгария», 10 июля 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Восстановление исторического центра Казани, 19 июля 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Реконструкция Ленинского моста, 22 июля 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На открытии транспортно-пересадочного узла «Казань-2», 5 августа 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Строительство комплекса ОАО «Аммоний», 16 августа 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Визит министра энергетики РФ Александра Новака, 21 августа 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Возрождение Болгара, 23 августа 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На благотворительном матче «От чистого сердца» между «Ковальчук-team» и «Морозов-team», 26 августа 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Посещение президентом России Владимиром Путиным острова-града Свияжска, 28 августа 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Открытие транспортной развязки на перекрестке проспекта Победы и улицы Зорге, 29 августа 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Открытие нового здания казанской средней общеобразовательной школы №12 «Мишпахтейну», 3 сентября 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Открытие чемпионата мира по дзюдо среди полицейских, 29 сентября 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 октября 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в Набережных Челнах, 31 октября 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Министр культуры РФ Владимир Мединский на острове-граде Свияжске, 2 ноября 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Реконструкция Казанского пригородного вокзала, 7 ноября 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Начало строительства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК», 9 ноября 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Творческий вечер, посвященный 65-летию руководителя театра им. Качалова Александра Славутского, 27 ноября 2012 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс на открытии Центра нанотехнологий РТ, 27 ноября 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Открытие Ленинской дамбы после реконструкции, 29 ноября 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин в строящемся агропромышленном парке, 13 декабря 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Строительство футбольного стадиона, 15 декабря 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Пуск в эксплуатацию реконструированного участка газопровода Миннибаево — Казань, 28 декабря 2012 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Заселение жителей острова-града Свияжска в новые дома, 30 декабря 2012 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
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