Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2012-й

07:00, 03.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 40
Визит премьер-министра РФ Владимира Путина, 15 февраля 2012 г.Открытие центра оптовой торговли SELGROS Cash&Carry, 23 февраля 2012 г.Открытие детского центра «Экият», 1 марта 2012 г.Запуск цифрового эфирного телевещания в Казани, 1 марта 2012 г.На заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга, 15 марта 2012 г.Совещание по вопросу размещения скульптуры «Хранительница», 24 марта 2012 г.Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина на открытии завода компании «Роквул» в ОЭЗ «Алабуга», 4 апреля 2012 г.Разрушенный паводком мост на реке Б. Бохта в Чистопольском районе, 12 апреля 2012 г.Восстановление памятников истории и культуры в Казани, 9 мая 2012 г.Строительство набережных Казанки, 9 мая 2012 г.Возрождение Болгара, 11 мая 2012 г.Визит в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 16 мая 2012 г.На церемонии открытия Памятного знака, посвященного принятию волжскими булгарами ислама, 21 мая 2012 г.На закладке капсулы на месте строительства проекта «Иннополис-Казань», 9 июня 2012 г.Финал чемпионата мира по гонкам на катерах F1, 23 июня 2012 г.Ввод в эксплуатацию производства дизельного топлива стандарта «Евро-5» в ОАО «ТАИФ-НК», 25 июня 2012 г.Открытие мемориального комплекса в память о погибших на теплоходе «Булгария», 10 июля 2012 г.Восстановление исторического центра Казани, 19 июля 2012 г.Реконструкция Ленинского моста, 22 июля 2012 г.На открытии транспортно-пересадочного узла «Казань-2», 5 августа 2012 г.Строительство комплекса ОАО «Аммоний», 16 августа 2012 г.Визит министра энергетики РФ Александра Новака, 21 августа 2012 г.Возрождение Болгара, 23 августа 2012 г.На благотворительном матче «От чистого сердца» между «Ковальчук-team» и «Морозов-team», 26 августа 2012 г.Посещение президентом России Владимиром Путиным острова-града Свияжска, 28 августа 2012 г.Открытие транспортной развязки на перекрестке проспекта Победы и улицы Зорге, 29 августа 2012 г.Открытие нового здания казанской средней общеобразовательной школы №12 «Мишпахтейну», 3 сентября 2012 г.Открытие чемпионата мира по дзюдо среди полицейских, 29 сентября 2012 г.Визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 октября 2012 г.Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в Набережных Челнах, 31 октября 2012 г.Министр культуры РФ Владимир Мединский на острове-граде Свияжске, 2 ноября 2012 г.Реконструкция Казанского пригородного вокзала, 7 ноября 2012 г.Начало строительства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК», 9 ноября 2012 г.Творческий вечер, посвященный 65-летию руководителя театра им. Качалова Александра Славутского, 27 ноября 2012 г.Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс на открытии Центра нанотехнологий РТ, 27 ноября 2012 г.Открытие Ленинской дамбы после реконструкции, 29 ноября 2012 г.Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин в строящемся агропромышленном парке, 13 декабря 2012 г.Строительство футбольного стадиона, 15 декабря 2012 г.Пуск в эксплуатацию реконструированного участка газопровода Миннибаево — Казань, 28 декабря 2012 г.Заселение жителей острова-града Свияжска в новые дома, 30 декабря 2012 г.
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  • Визит премьер-министра РФ Владимира Путина, 15 февраля 2012 г.
    tatarstan.ru
  • Открытие центра оптовой торговли SELGROS Cash&Carry, 23 февраля 2012 г.
    Михаил Козловский
  • Открытие детского центра «Экият», 1 марта 2012 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Запуск цифрового эфирного телевещания в Казани, 1 марта 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга, 15 марта 2012 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Совещание по вопросу размещения скульптуры «Хранительница», 24 марта 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина на открытии завода компании «Роквул» в ОЭЗ «Алабуга», 4 апреля 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Разрушенный паводком мост на реке Б. Бохта в Чистопольском районе, 12 апреля 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Восстановление памятников истории и культуры в Казани, 9 мая 2012 г.
    tatarstan.ru
  • Строительство набережных Казанки, 9 мая 2012 г.
    tatarstan.ru
  • Возрождение Болгара, 11 мая 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Визит в Казань президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, 16 мая 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • На церемонии открытия Памятного знака, посвященного принятию волжскими булгарами ислама, 21 мая 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На закладке капсулы на месте строительства проекта «Иннополис-Казань», 9 июня 2012 г.
    Эдуард Хайруллин (tatarstan.ru)
  • Финал чемпионата мира по гонкам на катерах F1, 23 июня 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Ввод в эксплуатацию производства дизельного топлива стандарта «Евро-5» в ОАО «ТАИФ-НК», 25 июня 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие мемориального комплекса в память о погибших на теплоходе «Булгария», 10 июля 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Восстановление исторического центра Казани, 19 июля 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Реконструкция Ленинского моста, 22 июля 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На открытии транспортно-пересадочного узла «Казань-2», 5 августа 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Строительство комплекса ОАО «Аммоний», 16 августа 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Визит министра энергетики РФ Александра Новака, 21 августа 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Возрождение Болгара, 23 августа 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На благотворительном матче «От чистого сердца» между «Ковальчук-team» и «Морозов-team», 26 августа 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Посещение президентом России Владимиром Путиным острова-града Свияжска, 28 августа 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Открытие транспортной развязки на перекрестке проспекта Победы и улицы Зорге, 29 августа 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Открытие нового здания казанской средней общеобразовательной школы №12 «Мишпахтейну», 3 сентября 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие чемпионата мира по дзюдо среди полицейских, 29 сентября 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 октября 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в Набережных Челнах, 31 октября 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Министр культуры РФ Владимир Мединский на острове-граде Свияжске, 2 ноября 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Реконструкция Казанского пригородного вокзала, 7 ноября 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Начало строительства Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК», 9 ноября 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Творческий вечер, посвященный 65-летию руководителя театра им. Качалова Александра Славутского, 27 ноября 2012 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс на открытии Центра нанотехнологий РТ, 27 ноября 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Открытие Ленинской дамбы после реконструкции, 29 ноября 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин в строящемся агропромышленном парке, 13 декабря 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Строительство футбольного стадиона, 15 декабря 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Пуск в эксплуатацию реконструированного участка газопровода Миннибаево — Казань, 28 декабря 2012 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Заселение жителей острова-града Свияжска в новые дома, 30 декабря 2012 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
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