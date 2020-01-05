Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2014-й

07:00, 05.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 40
Открытие нового здания Бюро технической инвентаризации, 7 февраля 2014 г.Вручение Боевого знамени Казанскому высшему военному командному училищу, 21 февраля 2014 г.Премьера балета «Золотая Орда», 25 февраля 2014 г.Министр культуры РФ Владимир Мединский на выставке произведений преподавателей и студентов филиала Художественного института имени В.И. Сурикова, 25 марта 2014 г.Генпрокурор РФ Юрий Чайка и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на совещании в Казани, 27 марта 2014 г.Объезд Рустамом Миннихановым исторического центра Казани, 13 апреля 2014 г.Восстановление исторического центра, 13 апреля 2014 г.Восстановление исторического центра, 20 апреля 2014 г.Восстановление исторического центра, 20 апреля 2014 г.Чемпионат Европы по бадминтону, 23 апреля 2014 г.Строительство Иннополиса, 6 мая 2014 г.200-летие Казанского медицинского университета, 14 мая 2014 г.На церемонии начала строительства жилого комплекса «Салават купере», 15 мая 2014 г.Вице-премьер РФ Ольга Голодец на площадке соревнований Второго национального чемпионата WorldSkills Russia, 16 мая 2014 г.Встреча Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом «Бизнес и власть — откровенный разговор», 26 мая 2014 г.Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время автопробега в Казани, 2 июня 2014 г.Открытие первого детского хосписа в РТ, 2 июня 2014 г.Начало строительства завода по производству сжиженного природного газа, 8 июня 2014 г.Строительство трамвайной линии на проспекте Мира в Набережных Челнах, 10 июня 2014 г.На совещании по импортозамещению с руководителями ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РТ, 18 июня 2014 г.Всероссийская робототехническая олимпиада, 21 июня 2014 г.Раскоп «Татарская слободка» в Свияжске, начало строительства Музея археологии дерева, 26 июня 2014 г.На церемонии начала строительства Казанского логистического почтового центра, 27 июня 2014 г.Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в Иннополисе, 27 июня 2014 г.Республиканской праздник чувашской культуры «Уяв», 5 июля 2014 г.Чемпионат мира по фехтованию, 18 июля 2014 г.Реконструкция парка Победы, 24 июля 2014 г.Открытие нового малярно-отделочного цеха на Казанском вертолетном заводе, 11 августа 2014 г.Внесение Болгарского комплекса в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 20 августа 2014 г.Строительство завода компании Armstrong на ОЭЗ «Алабуга», 29 августа 2014 г.Парк культуры и отдыха им. Горького после реконструкции, 30 августа 2014 г.Церемония открытия Татарстанского кадетского корпуса ПФО, 1 сентября 2014 г.Церемония перезахоронения В.П.Энгельгардта, 21 сентября 2014 г.Строительство Иннополиса, 21 сентября 2014 г.Открытие инновационного центра Cisco на базе КФУ, 7 октября 2014 г.Открытие движения на реконструированном участке автодороги М7 «Волга», 978—1011 км, 24 октября 2014 г.Восстановление исторического центра Казани. Усадьба Юшковой, 9 декабря 2014 г.На презентации бренда «Культурно-историческое наследие Татарстана», 15 декабря 2014 г.XV Юбилейный фестиваль татарской эстрадной песни «Татар жыры — 2014», 20 декабря 2014 г.Открытие народного катка NEFIS, 20 декабря 2014 г.
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  • Открытие нового здания Бюро технической инвентаризации, 7 февраля 2014 г.
    Марат Хусаинов
  • Вручение Боевого знамени Казанскому высшему военному командному училищу, 21 февраля 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Премьера балета «Золотая Орда», 25 февраля 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Министр культуры РФ Владимир Мединский на выставке произведений преподавателей и студентов филиала Художественного института имени В.И. Сурикова, 25 марта 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Генпрокурор РФ Юрий Чайка и полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич на совещании в Казани, 27 марта 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Объезд Рустамом Миннихановым исторического центра Казани, 13 апреля 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Восстановление исторического центра, 13 апреля 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Восстановление исторического центра, 20 апреля 2014 г.
    Марат Хусаинов
  • Восстановление исторического центра, 20 апреля 2014 г.
    Марат Хусаинов
  • Чемпионат Европы по бадминтону, 23 апреля 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Строительство Иннополиса, 6 мая 2014 г.
    Михаил Козловский
  • 200-летие Казанского медицинского университета, 14 мая 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • На церемонии начала строительства жилого комплекса «Салават купере», 15 мая 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Вице-премьер РФ Ольга Голодец на площадке соревнований Второго национального чемпионата WorldSkills Russia, 16 мая 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Встреча Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом «Бизнес и власть — откровенный разговор», 26 мая 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время автопробега в Казани, 2 июня 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Открытие первого детского хосписа в РТ, 2 июня 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Начало строительства завода по производству сжиженного природного газа, 8 июня 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Строительство трамвайной линии на проспекте Мира в Набережных Челнах, 10 июня 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • На совещании по импортозамещению с руководителями ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РТ, 18 июня 2014 г.
  • Всероссийская робототехническая олимпиада, 21 июня 2014 г.
  • Раскоп «Татарская слободка» в Свияжске, начало строительства Музея археологии дерева, 26 июня 2014 г.
    Михаил Козловский
  • На церемонии начала строительства Казанского логистического почтового центра, 27 июня 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в Иннополисе, 27 июня 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Республиканской праздник чувашской культуры «Уяв», 5 июля 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Чемпионат мира по фехтованию, 18 июля 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Реконструкция парка Победы, 24 июля 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Открытие нового малярно-отделочного цеха на Казанском вертолетном заводе, 11 августа 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Внесение Болгарского комплекса в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 20 августа 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Строительство завода компании Armstrong на ОЭЗ «Алабуга», 29 августа 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Парк культуры и отдыха им. Горького после реконструкции, 30 августа 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Церемония открытия Татарстанского кадетского корпуса ПФО, 1 сентября 2014 г.
    Ринат Сафин
  • Церемония перезахоронения В.П.Энгельгардта, 21 сентября 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Строительство Иннополиса, 21 сентября 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • Открытие инновационного центра Cisco на базе КФУ, 7 октября 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Открытие движения на реконструированном участке автодороги М7 «Волга», 978—1011 км, 24 октября 2014 г.
  • Восстановление исторического центра Казани. Усадьба Юшковой, 9 декабря 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • На презентации бренда «Культурно-историческое наследие Татарстана», 15 декабря 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
  • XV Юбилейный фестиваль татарской эстрадной песни «Татар жыры — 2014», 20 декабря 2014 г.
    Михаил Козловский
  • Открытие народного катка NEFIS, 20 декабря 2014 г.
    Марсель Бадыкшин
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