Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2013-й

- Подготовка к Универсиаде в Казани, 9 февраля 2013 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Закладка камня в основание парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга», 14 февраля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Подготовка к Универсиаде в Казани, 3 марта 2013 г.
Марат Хусаинов (tatarstan.ru)
- Открытие торгового комплекса «Новая Тура», 5 марта 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Визит главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова, 2 апреля 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Подготовка к Универсиаде в Казани, 14 апреля 2013 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Железнодорожная линия до Международного аэропорта «Казань», 27 апреля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Открытие Агропромышленного парка, 11 мая 2013 г.
Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
- Директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ, 5 июня 2013 г.
tatarstan.ru
- Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу, 8 июня 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Ввод в эксплуатацию линии электропередачи «Помары-Удмуртская», 14 июня 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Визит первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, 14 июня 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Визит вице-премьера РФ Ольги Голодец, 18 июня 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Открытие планетария с Астропарком на базе Астрономической лаборатории им. В.П. Энгельгардта, 23 июня 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Открытие гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», 24 июня 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Подготовка к Универсиаде, 30 июня 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Подготовка к Универсиаде, 30 июня 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Открытие движения по интермодальной железнодорожной ветке, 1 июля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Открытие Центра торжеств, 5 июля 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Эстафета огня XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- На соревнованиях Универсиады, 7 июля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На соревнованиях Универсиады, 11 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Советник президента РФ Игорь Левитин в Свияжске
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Открытие копии ботика императора Павла I в Свияжске, 12 июля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.
tatarstan.ru
- На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- На соревнованиях Универсиады, 16 июля 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Закрытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 17 июля 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода к Иннополису, 21 августа 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Празднование 60-летия Альметьевска и 70-летия начала разработки месторождений нефти в Татарстане, 31 августа 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Открытие средней общеобразовательной школы №35 в Приволжском районе Казани, 2 сентября 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Продюсер, член Общественной палаты РФ Тина Канделаки в IT-лицее Казанского университета, 3 сентября 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Открытие движения по мостовому переходу автомобильной дороги М-7 «Волга» через реку Вятка, 5 сентября 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Начало производства внедорожников Ford Kuga на заводе «Форд Соллерс Елабуга», 16 октября 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького», 24 октября 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на острове-граде Свияжск, 7 ноября 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
- Генеральный директор ЗАО «ХК «Композит» Леонид Меламед на совещании в ОЭЗ «Алабуга», 13 ноября 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Возложение цветов в аэропорту Казань в память о погибших в авиакатастрофе, 18 ноября 2013 г.
Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
- Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на семинаре в Казани, 18 декабря 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Подготовка к Новому году в Казани, 27 декабря 2013 г.
Ринат Сафин (tatarstan.ru)
- Встреча Огня Олимпиады «Сочи 2014», 30 декабря 2013 г.
Михаил Козловский (tatarstan.ru)
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