Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2013-й

07:00, 04.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 45
Подготовка к Универсиаде в Казани, 9 февраля 2013 г.Закладка камня в основание парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга», 14 февраля 2013 г.Подготовка к Универсиаде в Казани, 3 марта 2013 г.Открытие торгового комплекса «Новая Тура», 5 марта 2013 г.Визит главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова, 2 апреля 2013 г.Подготовка к Универсиаде в Казани, 14 апреля 2013 г.Железнодорожная линия до Международного аэропорта «Казань», 27 апреля 2013 г.Открытие Агропромышленного парка, 11 мая 2013 г.Директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ, 5 июня 2013 г.Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу, 8 июня 2013 г.Ввод в эксплуатацию линии электропередачи «Помары-Удмуртская», 14 июня 2013 г.Визит первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, 14 июня 2013 г.Визит вице-премьера РФ Ольги Голодец, 18 июня 2013 г.Открытие планетария с Астропарком на базе Астрономической лаборатории им. В.П. Энгельгардта, 23 июня 2013 г.Открытие гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», 24 июня 2013 г.Подготовка к Универсиаде, 30 июня 2013 г.Подготовка к Универсиаде, 30 июня 2013 г.Открытие движения по интермодальной железнодорожной ветке, 1 июля 2013 г.Открытие Центра торжеств, 5 июля 2013 г.Эстафета огня XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.На соревнованиях Универсиады, 7 июля 2013 г.На соревнованиях Универсиады, 11 июля 2013 г.Советник президента РФ Игорь Левитин в СвияжскеОткрытие копии ботика императора Павла I в Свияжске, 12 июля 2013 г.На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.На соревнованиях Универсиады, 16 июля 2013 г.Закрытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 17 июля 2013 г.Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода к Иннополису, 21 августа 2013 г.Празднование 60-летия Альметьевска и 70-летия начала разработки месторождений нефти в Татарстане, 31 августа 2013 г.Открытие средней общеобразовательной школы №35 в Приволжском районе Казани, 2 сентября 2013 г.Продюсер, член Общественной палаты РФ Тина Канделаки в IT-лицее Казанского университета, 3 сентября 2013 г.Открытие движения по мостовому переходу автомобильной дороги М-7 «Волга» через реку Вятка, 5 сентября 2013 г.Начало производства внедорожников Ford Kuga на заводе «Форд Соллерс Елабуга», 16 октября 2013 г.Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького», 24 октября 2013 г.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на острове-граде Свияжск, 7 ноября 2013 г.Генеральный директор ЗАО «ХК «Композит» Леонид Меламед на совещании в ОЭЗ «Алабуга», 13 ноября 2013 г.Возложение цветов в аэропорту Казань в память о погибших в авиакатастрофе, 18 ноября 2013 г.Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на семинаре в Казани, 18 декабря 2013 г.Подготовка к Новому году в Казани, 27 декабря 2013 г.Встреча Огня Олимпиады «Сочи 2014», 30 декабря 2013 г.
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  • Подготовка к Универсиаде в Казани, 9 февраля 2013 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Закладка камня в основание парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга», 14 февраля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Подготовка к Универсиаде в Казани, 3 марта 2013 г.
    Марат Хусаинов (tatarstan.ru)
  • Открытие торгового комплекса «Новая Тура», 5 марта 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Визит главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова, 2 апреля 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Подготовка к Универсиаде в Казани, 14 апреля 2013 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Железнодорожная линия до Международного аэропорта «Казань», 27 апреля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие Агропромышленного парка, 11 мая 2013 г.
    Рустем Кадыров (tatarstan.ru)
  • Директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ, 5 июня 2013 г.
    tatarstan.ru
  • Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу, 8 июня 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Ввод в эксплуатацию линии электропередачи «Помары-Удмуртская», 14 июня 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Визит первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, 14 июня 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Визит вице-премьера РФ Ольги Голодец, 18 июня 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие планетария с Астропарком на базе Астрономической лаборатории им. В.П. Энгельгардта, 23 июня 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Открытие гипермаркета строительных материалов «Леруа Мерлен», 24 июня 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Подготовка к Универсиаде, 30 июня 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Подготовка к Универсиаде, 30 июня 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Открытие движения по интермодальной железнодорожной ветке, 1 июля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие Центра торжеств, 5 июля 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Эстафета огня XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Открытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 6 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • На соревнованиях Универсиады, 7 июля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На соревнованиях Универсиады, 11 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Советник президента РФ Игорь Левитин в Свияжске
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Открытие копии ботика императора Павла I в Свияжске, 12 июля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.
    tatarstan.ru
  • На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • На соревнованиях Универсиады, 15 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • На соревнованиях Универсиады, 16 июля 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Закрытие XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, 17 июля 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Ввод в эксплуатацию распределительного газопровода к Иннополису, 21 августа 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Празднование 60-летия Альметьевска и 70-летия начала разработки месторождений нефти в Татарстане, 31 августа 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Открытие средней общеобразовательной школы №35 в Приволжском районе Казани, 2 сентября 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Продюсер, член Общественной палаты РФ Тина Канделаки в IT-лицее Казанского университета, 3 сентября 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Открытие движения по мостовому переходу автомобильной дороги М-7 «Волга» через реку Вятка, 5 сентября 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Начало производства внедорожников Ford Kuga на заводе «Форд Соллерс Елабуга», 16 октября 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького», 24 октября 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на острове-граде Свияжск, 7 ноября 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Генеральный директор ЗАО «ХК «Композит» Леонид Меламед на совещании в ОЭЗ «Алабуга», 13 ноября 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Возложение цветов в аэропорту Казань в память о погибших в авиакатастрофе, 18 ноября 2013 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на семинаре в Казани, 18 декабря 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Подготовка к Новому году в Казани, 27 декабря 2013 г.
    Ринат Сафин (tatarstan.ru)
  • Встреча Огня Олимпиады «Сочи 2014», 30 декабря 2013 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
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