Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2019-й

07:00, 10.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 45
Kazan Palace by Tasgo — бывшая Шамовская больница, 14 январяНа итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, 14 январяКрещение в Раифском монастыре, 19 января3-й фестиваль креативных саней «SunnyФЕСТ» в Мамадыше, 26 январяМинистр культуры РФ Владимир Мединский на итоговой коллегии Минкультуры Татарстана, 1 февраляОткрытие четырехуровневого паркинга у НКЦ «Казань», 2 февраляМитинг в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в парке Победы, 15 февраляНародная артистка СССР Ирина Богачева на открытии Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки, 11 апреляУспенский собор Свияжска перед открытием, 19 апреляПервомайский митинг КПРФ, 1 МаяПарад Победы, 9 маяРемонт булыжной мостовой у Казанского кремля, 30 маяВелозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 31 маяДень России в парке Победы, 12 июня«Изге Болгар жыены», 15 июняПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на Сабантуе в Казани, 23 июняПервый общегородской выпускной вечер в Казани, 26 июняФестиваль мороженого в парке им. Горького, 13 июляПикет обманутых дольщиков у здания кабмина РТ, 25 июляСтарт судебного процесса над Робертом Мусиным, 14 августаАвиационный праздник «Я выбираю небо!», 18 августаОткрытие мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, 23 августаWorldSkills-2019, 25 августаWorldSkills-2019, 25 августаWorldSkills-2019, 25 августаЦеремония закрытия WorldSkills Kazan 2019, 28 августаЦеремония закрытия WorldSkills Kazan 2019, 28 августаДень работника нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске, 31 августаВ информационном центре выборов в депутаты Госсовета РТ, 8 сентябряПервый этап программы «Наш двор» — сбор анкет жителей многоквартирных домов, 12 сентябряОткрытие надгробного памятника выдающейся певице Альфие Авзаловой, 20 сентябряФинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», 27 сентябряОбновленный «Баскет-холл» 4 октябряНовая пожарная техника для МЧС, закупленная ПАО «Казаньоргсинтез», 11 октябряКазанский зоопарк после реконструкции, 24 октябряРустам Минниханов на встрече с участниками конкурса «Лидеры России», 25 октябряВыставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в Казанском кремле, 25 октябряОткрытие научно-учебной лаборатории «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» в КНИТУ-КАИ, 25 октябряОткрытие памятника Михаилу Калашникову в Казанском танковом училище, 11 ноябряПраздничные мероприятия к 90-летию со дня рождения Николая Лемаева, 13 ноябряМинистр просвещения России Ольга Васильева на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования», 19 ноябряГенеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман на презентации «Зеркального реестра проверок», 21 ноябряIV фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле», 28 ноябряЛес чудес в резиденции Кыш Бабая, село Яна Кырлай, 24 ноябряСпециальный корреспондент Meduza Иван Голунов на фестивале «Вместе медиа. Приволжье», 13 декабря
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  • Kazan Palace by Tasgo — бывшая Шамовская больница, 14 января
    Максим Платонов
  • На итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, 14 января
    Максим Платонов
  • Крещение в Раифском монастыре, 19 января
    Максим Платонов
  • 3-й фестиваль креативных саней «SunnyФЕСТ» в Мамадыше, 26 января
    Ринат Назметдинов
  • Министр культуры РФ Владимир Мединский на итоговой коллегии Минкультуры Татарстана, 1 февраля
    Дмитрий Резнов
  • Открытие четырехуровневого паркинга у НКЦ «Казань», 2 февраля
    Ринат Назметдинов
  • Митинг в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в парке Победы, 15 февраля
    Евгения Хохлова
  • Народная артистка СССР Ирина Богачева на открытии Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки, 11 апреля
    Максим Платонов
  • Успенский собор Свияжска перед открытием, 19 апреля
    Максим Платонов
  • Первомайский митинг КПРФ, 1 Мая
    Максим Платонов
  • Парад Победы, 9 мая
    Максим Платонов
  • Ремонт булыжной мостовой у Казанского кремля, 30 мая
    Лейсан Набиева
  • Велозаезд «Наперегонки со счастьем» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 31 мая
    Ринат Назметдинов
  • День России в парке Победы, 12 июня
    Максим Платонов
  • «Изге Болгар жыены», 15 июня
    Ринат Назметдинов
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на Сабантуе в Казани, 23 июня
    Ринат Назметдинов
  • Первый общегородской выпускной вечер в Казани, 26 июня
    Максим Платонов
  • Фестиваль мороженого в парке им. Горького, 13 июля
    Максим Платонов
  • Пикет обманутых дольщиков у здания кабмина РТ, 25 июля
    Гуландам Фатхуллина
  • Старт судебного процесса над Робертом Мусиным, 14 августа
    Максим Платонов
  • Авиационный праздник «Я выбираю небо!», 18 августа
    Максим Платонов
  • Открытие мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, 23 августа
    Ринат Назметдинов
  • WorldSkills-2019, 25 августа
    Ринат Назметдинов
  • WorldSkills-2019, 25 августа
    Ринат Назметдинов
  • WorldSkills-2019, 25 августа
    Ринат Назметдинов
  • Церемония закрытия WorldSkills Kazan 2019, 28 августа
    Ринат Назметдинов
  • Церемония закрытия WorldSkills Kazan 2019, 28 августа
    Ринат Назметдинов
  • День работника нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске, 31 августа
    tatarstan.ru
  • В информационном центре выборов в депутаты Госсовета РТ, 8 сентября
    Максим Платонов
  • Первый этап программы «Наш двор» — сбор анкет жителей многоквартирных домов, 12 сентября
    Максим Платонов
  • Открытие надгробного памятника выдающейся певице Альфие Авзаловой, 20 сентября
    Ринат Назметдинов
  • Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», 27 сентября
    Максим Платонов
  • Обновленный «Баскет-холл» 4 октября
    Максим Платонов
  • Новая пожарная техника для МЧС, закупленная ПАО «Казаньоргсинтез», 11 октября
    Ринат Назметдинов
  • Казанский зоопарк после реконструкции, 24 октября
    Илья Репин
  • Рустам Минниханов на встрече с участниками конкурса «Лидеры России», 25 октября
    Максим Платонов
  • Выставка «Матисс. Пикассо. Шагал. Искусство Западной Европы 1910—1940-х годов в собрании Эрмитажа» в Казанском кремле, 25 октября
    Максим Платонов
  • Открытие научно-учебной лаборатории «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» в КНИТУ-КАИ, 25 октября
    Ринат Назметдинов
  • Открытие памятника Михаилу Калашникову в Казанском танковом училище, 11 ноября
    Максим Платонов
  • Праздничные мероприятия к 90-летию со дня рождения Николая Лемаева, 13 ноября
    Альберт Муклаков
  • Министр просвещения России Ольга Васильева на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования», 19 ноября
    Максим Платонов
  • Генеральный директор АО «Корпорация МСП» Александр Браверман на презентации «Зеркального реестра проверок», 21 ноября
    Максим Платонов
  • IV фестиваль татарской песни «Үзгәреш җиле», 28 ноября
    Максим Платонов
  • Лес чудес в резиденции Кыш Бабая, село Яна Кырлай, 24 ноября
    Максим Платонов
  • Специальный корреспондент Meduza Иван Голунов на фестивале «Вместе медиа. Приволжье», 13 декабря
    Максим Платонов
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