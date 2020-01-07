Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2016-й

07:00, 07.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 45 1
На выставке «Дух воина. От скифов до Золотой Орды», 5 февраляЮниорское первенство России по художественной гимнастике, 7 февраляОткрытие комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида «Аммоний» в Менделеевске, 12 февраляIII Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» в Государственном Кремлевском дворце, 28 февраляГузель Яхина на творческой встрече в Казани, 10 мартаТЦ «Адмирал» через год после пожара, 13 мартаОткрытие первого в России Центра партнерского банкинга, 23 мартаЛекция Анатолия Вассермана в Казани, 4 апреляВсероссийский флешмоб «Подними голову!» в честь 55-летию со дня первого полета человека в космос, 12 апреляВсероссийская акция «Георгиевская ленточка», 23 апреляСпуск на воду фрегата «Гепард-3.9», построенного на зеленодольском заводе имени Горького для ВМС Вьетнама, 27 апреляОткрытие литературно-скульптурного парка в деревне Новый Кырлай Арского района РТ, 27 апреляНачало восстановления храма Казанской иконы Божией Матери, 10 мая«Казанский марафон — 2016», 15 маяНа открытии новых производств в технополисе «Химград», 23 маяПоследний звонок на Кремлевской набережной, 25 маяОткрытие нового здания Арбитражного суда РТ, 9 июняФестиваль водных фонариков, 10 июняСтарт «Том Сойер Феста», 11 июняНачало реконструкции парка «Черное озеро», 15 июняВасилий Лихачев на I международном форуме выпускников юридического факультета КФУ, 17 июняМитинг обманутых дольщиков ГК «ФОН», 18 июняIV республиканский ифтар на стадионе «Казань Арена», 22 июняПредседатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на церемонии ввода в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 23 июняОткрытие скульптур барсов и зилантов работы Даши Намдакова у центра семьи «Казан», 26 июняПролог ралли-рейда «Шелковый путь на набережной Казанки, 9 июляПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии закладки камня в основание храма Казанской иконы Божией Матери, 21 июляНино Катамадзе на X международном фестивале импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого», 29 июляСтарт печати обновленной версии знаменитого «Казанского Корана» («Казан басмасы»), 29 июляСтарт работ по благоустройству лесопарка «Лебяжье», 15 августаФиларет Гальчев на открытии торгово-логистического комплекса «ЦемМаркет» холдинга «Евроцемент груп», 18 августаПамятник 200-рублевой банкноте в Казанском кремле, 19 августаПолувековой юбилей Нижнекамска, 20 августаЭтап Кубка России по триатлону IRONSTAR, 27 августаПарк им. Урицкого после реконструкции, 29 августаФестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани», 29 августаОткрытие мостового перехода через реку Кама у села Сорочьи Горы, 30 августаРуководитель психологической службы МЧС России Юлия Шойгу на уроке в Казанском суворовском военном училище, 1 сентябряСтроительство Болгарской исламской академии, 7 октябряРустам Минниханов и министр экономики Турции Нихат Зейбекджи на церемонии запуска двух новых заводов турецкой компании «Шишеджам», 8 октябряПредседатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, 13 октябряСофия Губайдулина на встрече с творческой интеллигенцией в Казанской ратуше, 2 ноябряКрестный ход в День народного единства в честь Казанской иконы Божией Матери, 4 ноябряФинал боев по правилам TNA на кубок TATNEFT, 11 ноябряОткрытие выставочно-зрелищного комплекса «Городская панорама», 28 декабря
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  • На выставке «Дух воина. От скифов до Золотой Орды», 5 февраля
    Максим Платонов
  • Юниорское первенство России по художественной гимнастике, 7 февраля
    Роман Хасаев
  • Открытие комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида «Аммоний» в Менделеевске, 12 февраля
    Максим Платонов
  • III Национальная музыкальная премия «Болгар радиосы» в Государственном Кремлевском дворце, 28 февраля
    Роман Хасаев
  • Гузель Яхина на творческой встрече в Казани, 10 марта
    Роман Хасаев
  • ТЦ «Адмирал» через год после пожара, 13 марта
    Максим Платонов
  • Открытие первого в России Центра партнерского банкинга, 23 марта
    Максим Платонов
  • Лекция Анатолия Вассермана в Казани, 4 апреля
    Максим Платонов
  • Всероссийский флешмоб «Подними голову!» в честь 55-летию со дня первого полета человека в космос, 12 апреля
    Максим Платонов
  • Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 23 апреля
    Максим Соколов
  • Спуск на воду фрегата «Гепард-3.9», построенного на зеленодольском заводе имени Горького для ВМС Вьетнама, 27 апреля
    Роман Хасаев
  • Открытие литературно-скульптурного парка в деревне Новый Кырлай Арского района РТ, 27 апреля
    Михаил Козловский
  • Начало восстановления храма Казанской иконы Божией Матери, 10 мая
    Максим Платонов
  • «Казанский марафон — 2016», 15 мая
    Максим Платонов
  • На открытии новых производств в технополисе «Химград», 23 мая
    Максим Платонов
  • Последний звонок на Кремлевской набережной, 25 мая
    Максим Платонов
  • Открытие нового здания Арбитражного суда РТ, 9 июня
    Михаил Козловский
  • Фестиваль водных фонариков, 10 июня
    Максим Платонов
  • Старт «Том Сойер Феста», 11 июня
    Олег Тихонов
  • Начало реконструкции парка «Черное озеро», 15 июня
    Максим Платонов
  • Василий Лихачев на I международном форуме выпускников юридического факультета КФУ, 17 июня
    Максим Платонов
  • Митинг обманутых дольщиков ГК «ФОН», 18 июня
    Максим Платонов
  • IV республиканский ифтар на стадионе «Казань Арена», 22 июня
    Максим Платонов
  • Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков на церемонии ввода в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 23 июня
    Максим Платонов
  • Открытие скульптур барсов и зилантов работы Даши Намдакова у центра семьи «Казан», 26 июня
    Максим Платонов
  • Пролог ралли-рейда «Шелковый путь на набережной Казанки, 9 июля
    Олег Тихонов
  • Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на церемонии закладки камня в основание храма Казанской иконы Божией Матери, 21 июля
    Максим Платонов
  • Нино Катамадзе на X международном фестивале импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого», 29 июля
    Максим Платонов
  • Старт печати обновленной версии знаменитого «Казанского Корана» («Казан басмасы»), 29 июля
    Олег Тихонов
  • Старт работ по благоустройству лесопарка «Лебяжье», 15 августа
    Максим Платонов
  • Филарет Гальчев на открытии торгово-логистического комплекса «ЦемМаркет» холдинга «Евроцемент груп», 18 августа
    Максим Платонов
  • Памятник 200-рублевой банкноте в Казанском кремле, 19 августа
    Максим Платонов
  • Полувековой юбилей Нижнекамска, 20 августа
    Максим Платонов
  • Этап Кубка России по триатлону IRONSTAR, 27 августа
    Олег Тихонов
  • Парк им. Урицкого после реконструкции, 29 августа
    Максим Платонов
  • Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани», 29 августа
    Олег Тихонов
  • Открытие мостового перехода через реку Кама у села Сорочьи Горы, 30 августа
    Олег Тихонов
  • Руководитель психологической службы МЧС России Юлия Шойгу на уроке в Казанском суворовском военном училище, 1 сентября
    Максим Платонов
  • Строительство Болгарской исламской академии, 7 октября
    Максим Платонов
  • Рустам Минниханов и министр экономики Турции Нихат Зейбекджи на церемонии запуска двух новых заводов турецкой компании «Шишеджам», 8 октября
    Олег Тихонов
  • Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, 13 октября
    Максим Платонов
  • София Губайдулина на встрече с творческой интеллигенцией в Казанской ратуше, 2 ноября
    Максим Платонов
  • Крестный ход в День народного единства в честь Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября
    Олег Тихонов
  • Финал боев по правилам TNA на кубок TATNEFT, 11 ноября
    Олег Тихонов
  • Открытие выставочно-зрелищного комплекса «Городская панорама», 28 декабря
    Олег Тихонов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:21
    Всего то прошло ничего. А такая разница
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