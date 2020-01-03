Как прошло десятилетие: 2012-й

Ключевые события в России и мире

Десять дней, с 1 по 10 января, «Реальное время» вспоминает ключевые события каждого из годов второго десятилетия XXI века. Сегодня на очереди — год 2012-й. В России президентом снова стал Владимир Путин, президентские выборы в США второй раз выиграл Барак Обама. В 2012 году мы жили относительно стабильно, но, конечно, не без проблем: Россия и США обменялись «именными» законами (Магнитского и Димы Яковлева), начались столкновения российской оппозиции с полицией, была возбуждена череда политических дел. Николай Никифоров переехал из Казани в Москву и начал перестройку отрасли связи, а министр обороны РФ Анатолий Сердюков оказался в центре скандала. В мире окончательно утвердилась эпоха Илона Маска, а предсказанного календарем майя конца света так и не случилось.

Путин снова стал президентом РФ



4 марта 2012 года состоялись выборы президента России: впервые его избирали на 6 лет. В качестве кандидатов в выборах приняли участие пятеро политиков: Владимир Путин (он набрал 63,6% голосов), Геннадий Зюганов (17,9%), Михаил Прохоров (8%), Владимир Жириновский (6,2%) и Сергей Миронов (3,9%). Путин пользовался публичной поддержкой множества известных людей, от Андрея Аршавина до Владимира Спивакова. Среди его доверенных лиц были и Никита Михалков, и Сергей Мазаев, и Надежда Бабкина.

Больше всего голосов Владимир Путин набрал в Чечне, Дагестане, Тыве, Ингушетии и Карачаево-Черкесии (более 90% голосов). От 80 до 90% голосов он получил в Мордовии, ЯНАО и Татарстане. В Москве кандидат не смог преодолеть 50-процентный барьер.

7 мая прошла инаугурация избранного президента Российской Федерации. 5 сентября он удивил общественность, приняв участие в эксперименте по спасению стерхов — редкого вида журавлей. Президент совершил три полета на мотодельтаплане в роли вожака стаи стерхов: так птицам показывают дорогу и зимовочные маршруты.

Шойгу возглавил Минобороны, а Никифоров переехал из Татарстана в Москву

Как и было заявлено заранее, премьер-министром при вновь избранном президенте стал экс-президент Дмитрий Медведев. При нем структура правительства немного поменялась. Например, Минздравсоцразвития разделили на Минтруд и Минздрав (последний возглавила Вероника Скворцова — первый за много лет врач на этом посту).

Одним из знаковых назначений 2012 года стал переезд 30-летнего Николая Никифорова в Москву на должность главы Минкомсвязи. Фото Максима Платонова

Одним из знаковых назначений 2012 года стал переезд 30-летнего Николая Никифорова в Москву на должность главы Минкомсвязи. Это был впечатляющий взлет: талантливый менеджер до этого два года отработал министром информатизации Татарстана, а в новом правительстве Медведева он стал самым молодым министром. Как говорил сам Никифоров, за шесть лет на этой должности он успел реализовать несколько амбициозных проектов: устранение цифрового неравенства, развитие электронных госуслуг, старт перезагрузки «Почты России», работа над импортозамещением ПО. В 2018 году, не войдя в состав нового правительства, экс-министр вернулся в Татарстан и занимается развитием Иннополиса, основы которого он когда-то закладывал.

Дело «Оборонсервиса» и отставка Сердюкова

Государственная карьера Анатолия Сердюкова началась в 2000 году, когда он женился на дочери Виктора Зубкова, влиятельного чиновника того времени. С 2004 по 2007 год Сердюков руководил Федеральной налоговой службой, а в 2007-м был назначен министром обороны РФ. Задачи перед ним стояли вполне определенные: ему как менеджеру и финансисту предстояло реформировать Минобороны, привести военное хозяйство в порядок, избавиться от непрофильных активов и обеспечить армию современным вооружением.

В актив Сердюкову действительно можно записать многое, но запомнился он делом «Оборонсервиса», структуры, которая должна была передать хозяйственные вопросы российской армии на аутсорс и продать непрофильную недвижимость министерства. На этой-то продаже страна и потеряла сотни миллионов рублей. Скандал возник в октябре 2012 года, и уже 6 ноября Путин освободил министра от должности. В декабре Сердюков впервые пришел на допрос, но дела против него не получилось: единственное из всей вереницы уголовных дел по «Оборонсервису», по которому он проходил не как свидетель, а как подозреваемый, было закрыто.

А вот экс-начальница отдела имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева отбыла суровое наказание: 34 дня за решеткой и несколько лет под домашним арестом в семикомнатной квартире в центре Москвы. В итоге она была освобождена по УДО и, по некоторым данным, вышла замуж за Сердюкова. Сейчас она занимается искусством: пишет стихи и картины, устраивает перформансы. Сердюков же возглавляет советы директоров ПАО «Роствертол» (с 2017 года) и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (с 2019-го).

В актив Сердюкову действительно можно записать многое, но запомнился он делом «Оборонсервиса». Фото altapress.ru

В России, Белоруссии и Казахстане создано Единое экономическое пространство

1 января 2012 года страны, вошедшие в 2010 году в Таможенный союз, создали общий рынок — ЕЭП. Его задачей было обеспечить так называемые «четыре свободы» между государствами-участниками — Россией, Белоруссией и Казахстаном: свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В 2014 году, параллельно с расширением Таможенного союза, в ЕЭП вошла Армения, а с 2015 года его участником стала Киргизия.

Торговые взаимоотношения между странами формировались в соответствии с 17 базовыми международными соглашениями. С 2025 года планировалось проводить в странах-участницах ЕЭП единую макроэкономическую, антимонопольную, валютную и финансовую политику. В 2015 году страны-участницы заключили между собой новый договор — о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ознаменовавший следующую стадию развития отношений, и ЕЭП перестало быть основным регламентирующим фактором в торговых взаимодействиях между странами.

«Панк-молебен» в храме Христа Спасителя

21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве участницы группы Pussy Riot провели акцию, которую сами назвали «Богородица, Путина прогони». По обвинению в хулиганстве троих участниц группы арестовали в марте, летом Хамовнический районный суд Москвы начал рассматривать дело, и в августе судья приговорила участниц группы — Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич — к двум годам колонии общего режима.

Приговор оказался неожиданно суровым: либеральная общественность неоднократно высказывалась о том, что процесс оказался политическим. Сам Владимир Путин, будучи тогда уже президентом страны, публично одобрил вынесенный приговор, но премьер-министр Дмитрий Медведев высказывался в том духе, что наказание должно быть условным. После кассационных жалоб срок для Самуцевич заменили на условный, а Толоконникова и Алехина отправились в колонии общего режима — первая в Мордовию, вторая в Пермский край.

Международная правозащитная организация «Международная амнистия» признала женщин узницами совести. 23 декабря 2013 года Толоконникову и Алехину освободили по амнистии в честь 20-летия Конституции РФ.

По обвинению в хулиганстве троих участниц группы арестовали в марте, летом Хамовнический районный суд Москвы начал рассматривать дело. Фото wikipedia.org

«Марш миллионов» и «Оккупай Абай»

Перед самой инаугурацией президента, 6 мая 2012 года, в Москве должен был пройти согласованный «Марш миллионов», который организовывала оппозиция. Он включал в себя митинг на Болотной площади столицы. Итогом акции стали столкновения демонстрантов с полицией и массовые задержания митинговавших. Фигурантами «Болотного дела» стали более 30 человек. Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, организаторы акции, получили по 4,5 года колонии за «организацию массовых беспорядков».

По разным оценкам, в «Марше миллионов» приняли участие от 5 тысяч (версия полиции) до 150 тысяч (версия оппозиции) человек. В тот же день подобные марши проходили по всей России: протестное движение тогда было на пике. Но никто не ожидал жестокого применения силы при разгоне протестующих. Кстати, официально пострадавшими были признаны 85 полицейских и солдат внутренних войск и только два гражданских лица. При этом ЕСПЧ пришел к выводу о том, что к эскалации конфликта привели действия полиции. У российской стороны другое видение причины беспорядков: к ним, по словам официальных лиц, привели сознательные провокации со стороны лидеров оппозиции — Удальцова, Развозжаева и Немцова.

После 6 мая центр Москвы «гудел» еще долго: протестующие устраивали палаточные лагеря в скверах и на площадях столицы. Самой запоминающейся акцией стала «Оккупай Абай»: люди разбили палатки возле памятника Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах. Но через несколько дней оттуда пришлось уйти: жители окрестных домов были не очень рады протестному лагерю прямо у них под носом.

Самой запоминающейся акцией стала «Оккупай Абай»: люди разбили палатки возле памятника Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах. Фото adagamov.info

Закон об упрощении регистрации политических партий

До того, как Владимир Путин вступил в должность, Дмитрий Медведев подписал несколько законов, которые должны были смягчить политическое и общественное напряжение в обществе. Так, после первых декабрьских (2011 года) массовых протестов был быстро разработан закон об упрощении регистрации политических партий. В частности, в нем предусматривалось снижение минимальной численности членов партии для регистрации ее на государственном уровне, причем сразу в 80 раз — с 40 тысяч до 500 человек. Кроме того, вводилась гибкая регистрация в Минюсте: если в документах, поданных на регистрацию партии, обнаруживались ошибки, то в регистрации нельзя было отказать сразу. Минюст обязан был с этих пор предоставлять три месяца на устранение недочетов, причем сам же и должен был помогать их устранять, консультируя кандидатов.

Ожидалось, что упрощение порядка регистрации партий приведет к тому, что политическая арена России станет разнообразнее. Время показало ошибочность этих ожиданий.

Возвращение прямых выборов губернаторов

С 1 июня 2012 года в России были возвращены прямые выборы руководителей регионов (губернаторов, мэров (в случае с Москвой и Санкт-Петербургом), а в Татарстане — президента). Кандидатами на пост главы региона могут стать в том числе самовыдвиженцы. Не могут претендовать на должность губернатора судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также кандидаты младше 30 лет. Губернатор избирается на 5 лет и не может занимать пост более 2 сроков подряд. Но если глава региона, избранный после вступления в силу закона, занимал свой пост до этого по представлению президента России, то для него этот счетчик «обнуляется».

Первые после семилетнего перерыва прямые выборы глав регионов состоялись в единый день голосования 14 октября 2012 года в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. Сюрпризов они не принесли. А вот на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году внезапно победил самовыдвиженец Евгений Ройзман.

На выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году внезапно победил самовыдвиженец Евгений Ройзман. Фото 24smi.org

В 2013 году в закон внесли поправки о том, что регион может самостоятельно определять порядок назначения руководителя. Поэтому сейчас народ выбирает губернаторов в 75 регионах РФ, а в десяти субъектах (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, ХМАО, ЯНАО и Ненецкий автономный округ) их избирает местный парламент.

В первом чтении принят «закон Димы Яковлева»

В декабре 2012 года Госдума приняла в первом чтении так называемый «закон Димы Яковлева», который запрещает американским гражданам усыновлять российских детей. В 2008 году российский мальчик Дима Яковлев, которому был 21 месяц, погиб в США менее чем через полгода после того, как его усыновили — приемный отец на 9 часов забыл его в машине, и ребенок умер в раскаленном салоне. Виновника судили за непредумышленное убийство, но оправдали.

Через четыре года после этой истории американские власти приняли «закон Магнитского», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван он по имени скончавшегося в тюрьме аудитора Сергея Магнитского, который участвовал в раскрытии многомиллиардных хищений из государственной казны. По новому американскому закону, лица, подозреваемые в причастности к смерти Магнитского, лишались права въезда в США, а их финансовые активы, находившиеся в американских банках и фондах, блокировались.

«Закон Димы Яковлева» возник в Госдуме практически сразу же после того, как был принят «закон Магнитского», поэтому считается, что первый стал в определенной степени ответом на второй.

Открытие моста на остров Русский

2 июля 2012, к саммиту АТЭС, во Владивостоке был открыт самый длинный в мире вантовый мост через пролив Босфор Восточный. Мост, который строили почти 4 года, идет от полуострова на материке на остров Русский. По оценкам некоторых аналитиков, общая сумма затрат на него составила около 2 миллиардов долларов (включая окружающую инфраструктуру).

Мост, который строили почти 4 года, идет от полуострова на материке на остров Русский. Фото tonkosti.ru

Помимо рекордной длины пролета среди вантовых мостов (1104 метра), объект занимает еще и второе место по высоте среди мостов мира (324 метра). 12 октября 2017 года Банк России выпустил новые купюры, и на одной из них, номиналом в 2000 рублей, изображен мост на остров Русский.

В стране введен статус «иностранного агента»

Летом 2012 года поправкой к закону «О некоммерческих организациях» в правовое поле страны был введен статус «иностранного агента». Закон обязывает те НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, принимать статус иностранных агентов, чтобы быть занесенными в специальный реестр. Поначалу вступление в реестр иноагентов было делом добровольным, но в 2014 году оно стало принудительным.

НКО-иноагентов обязывают при публикации в прессе любых своих материалов ставить в них пометку «распространены организацией, выполняющей функции иностранного агента». Под статус НКО попали правозащитные организации, включая «Мемориал», независимые статистические учреждения (к примеру, «Левада-центр»), ряд СМИ. В реестре Минюста на сегодня больше сотни «иностранных агентов».

Реестр сайтов с запрещенной информацией

В 2012 году в России образовался реестр сайтов, на которых есть информация, запрещенная к распространению в России. Им «заведует» Роскомнадзор. В федеральном законе №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» появилась статья, которая устанавливает основания, в соответствии с которыми сайт можно включить в список запрещенных.

В 2012 году в России образовался реестр сайтов, на которых есть информация, запрещенная к распространению в России. Им «заведует» Роскомнадзор. Фото iphones.ru

Так, закрыть сайт в досудебном порядке с 2012 года можно, если на нем есть: детская порнография или объявления о поиске несовершеннолетних для ее производства, информация об изготовлении и получении наркотиков, о способах самоубийства, о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений. Автоматически закрытию подлежали ресурсы с информацией, распространять которую уже запретил суд (например, экстремистские материалы или онлайн-казино).

К 9 ноября 2012 года в реестр было внесено более 180 сайтов, из которых 41 подлежал блокировке. 40% из этого числа внесли в реестр из-за информации о наркотиках, 30% — о суицидах, 10% — за распространение детской порнографии.

Крушение Costa Concordia

В ночь с 13 на 14 января в Тирренском море рядом с итальянским островом Джильо потерпел крушение один из крупнейших европейских теплоходов того времени «Коста Конкордиа». Он совершал круиз по Средиземному морю, на борту его находилось 4 229 человек. Теплоход налетел на рифы, получил крупные повреждения и лег на правый борт. Погибли 32 человека.

При расследовании оказалось, что была допущена череда фатальных халатностей: судно отклонилось от курса, автопилот был отключен, на капитанском мостике находились посторонние, а рулевой плохо понимал английский язык и путал направления поворота. Цепь ошибок привела к столкновению: гранитная скала проделала в корпусе теплохода 53-метровую пробоину. Эвакуация людей с судна продолжалась до раннего утра.

Серьезнее всех был наказан капитан теплохода Франческо Скеттино — его приговорили к 16 годам заключения. Катастрофа привела к тому, что в Европе серьезно ужесточили правила морского судоходства, а пассажиров обязали проходить предрейсовый инструктаж.

Катастрофа привела к тому, что в Европе серьезно ужесточили правила морского судоходства, а пассажиров обязали проходить предрейсовый инструктаж. Фото wikipedia.org

Николя Саркози проиграл выборы во Франции

Николя Саркози, один из самых активных французских политиков, не смог переизбраться на второй президентский срок в 2012 году. Сказались и экономические потрясения, и изменения в личной жизни Саркози, и провал его иммиграционной политики, и непоследовательность в словах и действиях.

В итоге выборы выиграл Франсуа Олланд, второй президент-социалист во Франции после Франсуа Миттерана. По итогам первых ста дней своего правления Олланд стал самым непопулярным президентом Франции в истории страны. Сначала он предложил ввести 75-процентный сбор с граждан, доходы которых превышают 1 миллион евро в год — Конституционный суд страны инициативу не поддержал. Потом по его представлению французское правительство одобрило проект закона о легализации однополых браков — и Олланд получил масштабные демонстрации и однозначное неодобрение со стороны католической церкви. Ряд непопулярных решений Олланда был просто необходим, но в итоге в ноябре 2016 года он стал самым непопулярным президентом Франции за всю историю страны — его поддерживали всего 4% населения. На следующие выборы он выдвигаться не стал.

К МКС пристыковался первый частный корабль: начинается эпоха Илона Маска

22 мая 2012 года впервые в истории Земли с Международной космической станцией состыковался частный космический аппарат: к модулю МКС «Гармония» пристыковался корабль Dragon компании SpaceX, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Контракт между SpaceX и НАСА на снабжение МКС грузами с Земли был подписан еще в конце 2008 года. Было запланировано 12 миссий, потом к ним добавили еще 3.

С момента первой пристыковки Dragon к МКС Илон Маск добился уже очень многого, его называют гением, причем как в области инженерии, так и в области маркетинга. Он первым показал, что частная разработка космической техники — это реально, и более того, добился того, что его ракеты-носители могут вывести на орбиту самое большое количество груза. Нет никаких предпосылок и к тому, что кто-то его догонит: пока Falcon Маска выглядит очень убедительно, а SpaceX продолжает концентрироваться на разработке космической программы.

С момента первой пристыковки Dragon к МКС Илон Маск добился уже очень многого, его называют гением, причем как в области инженерии, так и в области маркетинга. Фото mks-onlain.ru

Параллельно с космическими изысканиями, Маск запускает на Земле эпоху электромобилей. Летом 2012 года в США начались поставки Тesla Model S: она стала автомобилем года в Америке. В 2012 же году Маск начал разворачивать сеть «суперзарядок» по всей стране, чтобы на Tesla можно было доехать от одного побережья до другого и совершать длительные путешествия.

Северная Корея стала ядерной и космической державой

В апреле 2012 года в конституцию КНДР были внесены поправки о том, что страна обретает статус ядерной державы — Северная Корея окончательно на официальном уровне заявила о фактическом обладании ядерным оружием и средствами его доставки. Но и раньше ни для кого не было секретом, что страна проводила ядерные испытания в 2006 и 2009 годах, заявляя о том, что оружие необходимо ей исключительно для самообороны и сдерживания. Потом были еще как минимум четыре испытания, два из которых Пхеньян заявил как термоядерные. 1 января 2018 года Ким Чен Ын заявил в новогоднем телеобращении к нации о завершении создания национальных ядерных сил страны.

А 12 декабря 2012 года Северная Корея стала десятой по счету космической державой мира: состоялся первый подтвержденный успешный запуск спутника. Интересно, что КНДР сделала это раньше, чем ее более продвинутый в технологиях сосед — Южная Корея.

XXX летние Олимпийские игры в Лондоне

Тридцатая летняя Олимпиада прошла относительно успешно для российской сборной. Мы были представлены во всех видах спорта, кроме футбола и хоккея на траве. В составе сборной были 208 мужчин и 228 женщин. Впервые в ее истории было завоевано золото в дзюдо, мужская волейбольная сборная впервые выиграла Олимпиаду (до этого волейбольный олимпийский турнир выигрывала сборная СССР в 1980 году), впервые же в истории российского бадминтона появилась бронзовая медаль.

Тридцатая летняя Олимпиада прошла относительно успешно для российской сборной. Фото sports.ru

Правда, также впервые в своей истории сборная России не смогла войти в первую тройку в медальном зачете: по числу золотых медалей мы уступили США, Китаю и Великобритании. И именно лондонская олимпиада положила начало глобальному допинговому позору российского спорта: 8 наших атлетов были лишены олимпийских наград Лондона в 2016 году по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Барака Обаму снова избрали президентом США

Первый президент США африканского происхождения, обладатель Нобелевской премии мира 2009 года Барак Обама провел свою вторую избирательную кампанию и снова стал президентом, обойдя кандидата от республиканцев Митта Ромни.

Во время своего второго срока Обама уже не пользовался такой же поддержкой населения, как во время первого. Сказалась и неоднозначная реформа здравоохранения, и непоследовательная политика на Ближнем Востоке. Но все же рейтинг Обамы в 2016 году был в районе 60% .

«Перезагрузку» отношений с Россией, объявленную Обамой еще во время его первого срока, по ряду причин осуществить не удалось.

Во время своего второго срока Обама уже не пользовался такой же поддержкой населения, как во время первого. Фото share.america.gov

Несостоявшийся конец света по календарю майя

На 21 декабря 2012 года планировался очередной конец света. Все началось с не самой аккуратной трактовки не самых сохранных памятников культуры майя. Если говорить упрощенно, то ряд интерпретаторов вычитали в письменах майи, что в конце 13-й эры (б’ак’туна), а именно 21 декабря 2012 года, случится апокалипсис: с небес спустится божество и произойдет что-то совершенно ужасное, очищающее землю. Слухи о конце света всегда с волнением обсуждались в обществе, поэтому предсказания о 21.12.2012 упали на благодатную почву, особенно на фоне возраставшей нестабильности в мире.

Министерства туризма Мексики и Гватемалы сориентировались безукоризненно: они организовали торжества, посвященные проводам старой эры и началу новой и тоже нагнетали эсхатологические настроения в меру своих сил. Некоторые экономисты оценивают экономический эффект «конца света» для экономик этих стран в пару миллиардов долларов. Экзальтированные личности по всему миру строили планы на конец света: покупали билеты в «святые места», раздавали деньги на благотворительность, сбивались в общества себе подобных. Было зарегистрировано несколько случаев, когда полиции разных стран предотвращали массовые самоубийства. На теме пиарились сотни псевдоученых: кто-то предсказывал столкновение с астероидом, кто-то строил путаные теории о плоскостях эклиптики, не имеющие отношения к современной физике, кто-то предполагал, что Землю засосет черная дыра.

Очередной конец света планировался на 21 декабря 2012 года. Фото techno.bigmir.net

В России тоже были уверовавшие в фатальность 21 декабря, среди наших сограждан нашлись те, кто строил бункеры, запасался солью, спичками и гречкой, изучал азы выживания в диких условиях. В общем, что всему миру конец света, то россиянину — соревнования по спортивному ориентированию.

А конец света так и не случился. Наступал 2013 год.

