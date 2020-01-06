Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2015-й

07:00, 06.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 45 1
Пожар в торговом центре «Адмирал», 11 марта 2015 г.Строительство станции метро «Дубравная», 20 марта 2015 г.Calvert Forum в Казани, 11 апреля 2015 г.Премьера спектакля на музыку «Мессы си минор» Иоганна Себастьяна Баха Dona nobis pacem на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля в постановке Владимира Васильева, 14 апреля 2015 г.Владимир Васильев на премьере спектакля на музыку мессы си минор Иоганна Себастьяна Баха Dona noris pacem на сцене ТГАТ оперы и балета им.М. Джалиля, 14 апреля 2015 г.Строительство здания Арбитражного суда РТ, 15 апреля 2015 г.Иосиф Кобзон в поселке Тарловка Елабужского района, 25 апреля 2015 г.Геннадий Зюганов на открытии после реставрации Музея Ленина, 22 мая 2015 годаДмитрий Медведев на церемонии открытия Иннополиса, 9 июня 2015 г.На празднике «Изге Болгар жыены», 14 июня 2015 г.Подготовка к ЧМ по водным видам спорта в «Казань Арене», 25 июня 2015 г.Выставка миниатюр United Buddy Bears, 1 июля 2015 г.Подготовка Кремлевской набережной к чемпионату мира по водным видам спорта, 10 июля 2015 г.Открытие реконструированного Дома печати, 16 июля 2015 г.Новый митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в Казанском кремле, 20 июля 2015 г.Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов в молодежном центре «Волга», 24 июля 2015 г.Президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссон на презентации автомобилей Lada Vesta и Lada XRay, 24 июля 2015 г.Открытие XVI чемпионата мира по водным видам спорта, 24 июля 2015 г.Открытие XVI чемпионата мира по водным видам спорта, 24 июля 2015 г.Чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования по синхронному плаванию, 27 июля 2015 г.Чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования по прыжкам в воду, 29 июля 2015 г.Чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования по хай-дайвингу, 5 августаНиколай Валуев на открытии FICTS Challenge 2015, 6 августа 2015 г.Kazan City Racing, 30 августа 2015 г.Открытие школы в Иннополисе, 1 сентября 2015 г.Дни парков Татарстана, Лядской сад, 6 сентября 2015 г.Дни парков Татарстана, парк «Сосновая роща» у ДК химиков, 6 сентября 2015 г.Владимир Меньшов на церемонии закрытия XI Казанского международного фестиваля мусульманского кино, 11 сентября 2015 г.Выборы президента РТ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики, 13 сентября 2015 г.Рустам Минниханов перед церемонией инаугурации, 18 сентября 2015 г.Строительство новой территории казанского зоопарка «Река Замбези», 8 октября 2015 г.Открытие многоуровневой транспортной развязки на 115-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск, 22 октября 2015 г.Митинг КПРФ в честь годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 2015 г.Запуск в промышленное производство бензина стандарта «Eвро-5» на Заводе бензинов ОАО «ТАИФ-НК», 11 ноября 2015 г.Санта-Клаус в гостях у Кыш Бабая, 12 ноябряКазанцы поддерживают Францию, пострадавшую от терактов 13 ноября, 15 ноября 2015 г.Джазовый фестиваль Hotel de ville в Казанской ратуше, 21 ноября 2015 г.Творческий вечер Владимира Познера в Казани, 21 ноября 2015 г.Михаил Плетнев на концерте в честь 55-летия средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории, 26 ноября 2015 г.На форуме «Святость материнства», 26 ноября 2015 г.На форуме «Святость материнства», 26 ноября 2015 г.Запуск нового оборудования на «Казаньоргсинтезе», 11 декабря 2015 г.3D-mapping шоу в Казанском кремле, 23 декабря 2015 г.Рождественский караван Coca-Cola возле Детской республиканской клинической больницы, 23 декабря 2015 г.Открытие центральной елки Казани, 28 декабря
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  • Пожар в торговом центре «Адмирал», 11 марта 2015 г.
    Михаил Фролов (tatarstan.ru)
  • Строительство станции метро «Дубравная», 20 марта 2015 г.
    Марсель Бадыкшин (tatarstan.ru)
  • Calvert Forum в Казани, 11 апреля 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Премьера спектакля на музыку «Мессы си минор» Иоганна Себастьяна Баха Dona nobis pacem на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля в постановке Владимира Васильева, 14 апреля 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Владимир Васильев на премьере спектакля на музыку мессы си минор Иоганна Себастьяна Баха Dona noris pacem на сцене ТГАТ оперы и балета им.М. Джалиля, 14 апреля 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Строительство здания Арбитражного суда РТ, 15 апреля 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Иосиф Кобзон в поселке Тарловка Елабужского района, 25 апреля 2015 г.
    Сергей Афанасьев
  • Геннадий Зюганов на открытии после реставрации Музея Ленина, 22 мая 2015 года
    Роман Хасаев
  • Дмитрий Медведев на церемонии открытия Иннополиса, 9 июня 2015 г.
    Максим Платонов
  • На празднике «Изге Болгар жыены», 14 июня 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Подготовка к ЧМ по водным видам спорта в «Казань Арене», 25 июня 2015 г.
    Максим Платонов
  • Выставка миниатюр United Buddy Bears, 1 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Подготовка Кремлевской набережной к чемпионату мира по водным видам спорта, 10 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Открытие реконструированного Дома печати, 16 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Новый митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в Казанском кремле, 20 июля 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов в молодежном центре «Волга», 24 июля 2015 г.
    Мария Зверева
  • Президент ОАО «АвтоВАЗ» Бу Инге Андерссон на презентации автомобилей Lada Vesta и Lada XRay, 24 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Открытие XVI чемпионата мира по водным видам спорта, 24 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Открытие XVI чемпионата мира по водным видам спорта, 24 июля 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования по синхронному плаванию, 27 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования по прыжкам в воду, 29 июля 2015 г.
    Максим Платонов
  • Чемпионат мира по водным видам спорта, соревнования по хай-дайвингу, 5 августа
    Роман Хасаев
  • Николай Валуев на открытии FICTS Challenge 2015, 6 августа 2015 г.
    Максим Платонов
  • Kazan City Racing, 30 августа 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Открытие школы в Иннополисе, 1 сентября 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Дни парков Татарстана, Лядской сад, 6 сентября 2015 г.
    Максим Платонов
  • Дни парков Татарстана, парк «Сосновая роща» у ДК химиков, 6 сентября 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Владимир Меньшов на церемонии закрытия XI Казанского международного фестиваля мусульманского кино, 11 сентября 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Выборы президента РТ и депутатов представительных органов муниципальных образований республики, 13 сентября 2015 г.
  • Рустам Минниханов перед церемонией инаугурации, 18 сентября 2015 г.
    Михаил Козловский
  • Строительство новой территории казанского зоопарка «Река Замбези», 8 октября 2015 г.
  • Открытие многоуровневой транспортной развязки на 115-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск, 22 октября 2015 г.
    Тимур Рахматуллин
  • Митинг КПРФ в честь годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 2015 г.
    Роман Хасаев
  • Запуск в промышленное производство бензина стандарта «Eвро-5» на Заводе бензинов ОАО «ТАИФ-НК», 11 ноября 2015 г.
    Максим Платонов
  • Санта-Клаус в гостях у Кыш Бабая, 12 ноября
    Максим Соколов
  • Казанцы поддерживают Францию, пострадавшую от терактов 13 ноября, 15 ноября 2015 г.
    Максим Платонов
  • Джазовый фестиваль Hotel de ville в Казанской ратуше, 21 ноября 2015 г.
    Максим Платонов
  • Творческий вечер Владимира Познера в Казани, 21 ноября 2015 г.
  • Михаил Плетнев на концерте в честь 55-летия средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории, 26 ноября 2015 г.
    Максим Платонов
  • На форуме «Святость материнства», 26 ноября 2015 г.
    Максим Платонов
  • На форуме «Святость материнства», 26 ноября 2015 г.
    Максим Платонов
  • Запуск нового оборудования на «Казаньоргсинтезе», 11 декабря 2015 г.
    Роман Хасаев
  • 3D-mapping шоу в Казанском кремле, 23 декабря 2015 г.
  • Рождественский караван Coca-Cola возле Детской республиканской клинической больницы, 23 декабря 2015 г.
    Максим Соколов
  • Открытие центральной елки Казани, 28 декабря
    Максим Соколов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 янв
    Оч. понравились фото за № 40 и 41.
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