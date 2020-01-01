Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2010-й

07:00, 01.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 35
50 лет Салавату Фатхетдинову, 25 января 2010 г.На встрече Рустама Минниханова с футбольной командой «Рубин», 15 февраля 2010 г.На встрече Рустама Минниханова с футбольной командой «Рубин», 15 февраля 2010 г.Открытие спорткомплекса «Олимпиец» на Горьковском шоссе. 1 марта 2010 г.Визит в Республику Татарстан министра сельского хозяйства России Елены Скрынник. 12 марта 2010 г.Торжественная церемония вступления в должность президента Республики Татарстан. 25 марта 2010 г.На строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. 1 апреля 2010 г.В индустриальном парке «Камские Поляны», 1 апреля 2010 г.На стройке по программе социальной ипотеки, 4 апреля 2010 г.День донора, 20 апреля 2010 г.Главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо на презентации проекта общественного центра Деревни Универсиады, 23 апреля 2010 г.Открытие нового здания Бугульминского аэровокзала, 29 апреля 2010 г.Рабочая поездка в Республику Татарстан председателя правительства России Владимира Путина, 5 мая 2010 г.Вручение Минтимеру Шаймиеву ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», 6 мая 2010 г.Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, 1 июня 2010 г.Открытие чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Казани, 26 июня 2010 г.Республиканский семинар-совещание «Задачи агропромышленного комплекса Татарстана в особых условиях земледелия текущего года», 29 июня 2010 г.Открытие VIII Всероссийских летних сельских спортивных игр, 9 июля 2010 г.Презентация проекта комплекса мечети в Болгаре, 26 июля 2010 г.Закладка камня Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, 2 августа 2010 г.Пуск газа в первом доме острова-града Свияжск, 16 августа 2010 г.Визит в Казань членов инспекционной комиссии ФИФА, 18 августа 2010 г.Торжественный вечер, посвященный 300-летию с. Актаныш и 80-летию со дня образования Актанышского района, 26 августа 2010 г.Праздник в честь Дня милиции Татарстана, 28 августа 2010 г.Запуск беспроводной сети передачи данных 4G в Казани, 30 августа 2010 г.60-летие со дня образования ОАО «Татнефть», 4 сентября 2010 г.Рабочая поездка в Татарстан министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий Сергея Шойгу, 10 сентября 2010 г.Строительство объектов транспортной инфраструктуры в Казани, 9 октября 2010 г.Запуск первой установки Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, 26 октября 2010 г.Строительство II очереди Казанского метрополитена, 27 октября 2010 г.Визит в Татарстан вице-премьера РФ Сергея Иванова, 25 ноября 2010 г.Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина в «энергоэффективном квартале» в Казани, 3 декабря 2010 г.Районы РТ, пострадавшие от аномальных погодных условий, 11 декабря 2010 г.Открытие нового Дворца культуры в Чистополе, 25 декабря 2010 г.Пуск криогенной установки по глубокой переработке попутного нефтяного газа, 29 декабря 2010 г.
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  • 50 лет Салавату Фатхетдинову, 25 января 2010 г.
    tatarstan.ru
  • На встрече Рустама Минниханова с футбольной командой «Рубин», 15 февраля 2010 г.
    tatarstan.ru
  • На встрече Рустама Минниханова с футбольной командой «Рубин», 15 февраля 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Открытие спорткомплекса «Олимпиец» на Горьковском шоссе. 1 марта 2010 г.
    Марат Хусаинов (tatarstan.ru)
  • Визит в Республику Татарстан министра сельского хозяйства России Елены Скрынник. 12 марта 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Торжественная церемония вступления в должность президента Республики Татарстан. 25 марта 2010 г.
    tatarstan.ru
  • На строительстве Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске. 1 апреля 2010 г.
    tatarstan.ru
  • В индустриальном парке «Камские Поляны», 1 апреля 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • На стройке по программе социальной ипотеки, 4 апреля 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • День донора, 20 апреля 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо на презентации проекта общественного центра Деревни Универсиады, 23 апреля 2010 г.
    kzn.ru
  • Открытие нового здания Бугульминского аэровокзала, 29 апреля 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Рабочая поездка в Республику Татарстан председателя правительства России Владимира Путина, 5 мая 2010 г.
    Михаил Козловский (tatarstan.ru)
  • Вручение Минтимеру Шаймиеву ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», 6 мая 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, 1 июня 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Открытие чемпионата Европы по стендовой стрельбе в Казани, 26 июня 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Республиканский семинар-совещание «Задачи агропромышленного комплекса Татарстана в особых условиях земледелия текущего года», 29 июня 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Открытие VIII Всероссийских летних сельских спортивных игр, 9 июля 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Презентация проекта комплекса мечети в Болгаре, 26 июля 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Закладка камня Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма, 2 августа 2010 г.
    Марат Хусаинов (tatarstan.ru)
  • Пуск газа в первом доме острова-града Свияжск, 16 августа 2010 г.
    tatarstan.ru
  • Визит в Казань членов инспекционной комиссии ФИФА, 18 августа 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Торжественный вечер, посвященный 300-летию с. Актаныш и 80-летию со дня образования Актанышского района, 26 августа 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Праздник в честь Дня милиции Татарстана, 28 августа 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Запуск беспроводной сети передачи данных 4G в Казани, 30 августа 2010 г.
    tatarstan.ru
  • 60-летие со дня образования ОАО «Татнефть», 4 сентября 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Рабочая поездка в Татарстан министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий Сергея Шойгу, 10 сентября 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Строительство объектов транспортной инфраструктуры в Казани, 9 октября 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Запуск первой установки Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, 26 октября 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Строительство II очереди Казанского метрополитена, 27 октября 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Визит в Татарстан вице-премьера РФ Сергея Иванова, 25 ноября 2010 г.
    Р. Кадыров
  • Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина в «энергоэффективном квартале» в Казани, 3 декабря 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
  • Районы РТ, пострадавшие от аномальных погодных условий, 11 декабря 2010 г.
    Марат Хусаинов (tatarstan.ru)
  • Открытие нового Дворца культуры в Чистополе, 25 декабря 2010 г.
    Р. Кадыров (tatarstan.ru)
  • Пуск криогенной установки по глубокой переработке попутного нефтяного газа, 29 декабря 2010 г.
    Р. Сафин (tatarstan.ru)
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