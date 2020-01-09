Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2018-й

07:00, 09.01.2020 Сюжет:  Как прошло десятилетие 40
Открытие отдела полиции «Юдино» в ЖК «Салават купере», 17 январяАрхитектурная подсветка самолета Ту-144, установленного у здания КАИ на улице Четаева, 18 январяОткрытие мемориальной доски Якову Шамову в 110-летнюю годовщину со дня рождения известного мецената, 18 январяВладимир Путин на Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!» в Казани, 25 январяОткрытие на территории аэропорта «Казань» логистического центра Почты России, 30 январяПремьера оперы Джузеппе Верди «Набукко» на XXXVI Шаляпинском фестивале, 1 февраляГлава Ростехнадзора Алексей Алешин во время проверки технической готовности «Казань Арены» к чемпионату мира по футболу, 2 февраляМитинг-концерт к 75-летию победы в Сталинградской битве в парке Победы, 3 февраляПлан «Буран» в Казани, 5 февраля«Широкая Масленица» на площади Тысячелетия, 17 февраляЗоозащитники на всероссийской акции «Закон нужен сейчас», 24 февраляВозвращение в Казань фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — серебряных призеров Олимпиады в Пхенчхане, 4 мартаКазанский цирк после реконструкции, 5 мартаКонкурс чтецов Корана среди женщин в казанской мечети «Гаиля», 8 мартаНовое здание Института фундаментальной медицины и биологии — бывший Казанский военный госпиталь, 12 мартаКандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин на встрече со своими сторонниками в ДК им. Ленина, 13 мартаВыборы президента РФ, 18 мартаТраурный митинг в память о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», 27 мартаРекультивация Самосыровской свалки, 3 апреляСтуденческий марш Победы, 27 апреляПоследняя игра Гекдениза Карадениза за «Рубин», 7 маяГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и президент Татарстана Рустам Минниханов на «Казанском марафоне», 20 маяНовоселье двух черных австралийских лебедей на Черном озере, 2 июняНа чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июляНа чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июляНа чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июляНа чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июляОсвящение крестов для куполов собора Казанской иконы Божией Матери, 18 июняМитинг против повышения пенсионного возраста, 26 июляПрезентация модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, 16 августаБеспилотное такси в Иннополисе, 28 августаОткрытие музея Габдуллы Тукая после реконструкции, 30 августаСъемки фильма «Зулейха открывает глаза», 22 сентябряСуд по избранию меры пресечения экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой, 3 октябряОбновленный сквер и склон у НКЦ «Казань», 10 октябряОткрытие последнего реконструированного участка трассы от Казани до Набережных Челнов, 17 октябряОткрытие памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии у храма священномученика Кирилла Казанского, 4 ноябряПрощание с Сакиной Шаймиевой, 16 ноябряКонцерт Элвина Грея в «Татнефть Арене», 2 декабряГлавная елка Татарстана в «Татнефть Арене», 25 декабря
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  • Открытие отдела полиции «Юдино» в ЖК «Салават купере», 17 января
    Максим Платонов
  • Архитектурная подсветка самолета Ту-144, установленного у здания КАИ на улице Четаева, 18 января
    Максим Платонов
  • Открытие мемориальной доски Якову Шамову в 110-летнюю годовщину со дня рождения известного мецената, 18 января
    Олег Тихонов
  • Владимир Путин на Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!» в Казани, 25 января
    Максим Платонов
  • Открытие на территории аэропорта «Казань» логистического центра Почты России, 30 января
    Максим Платонов
  • Премьера оперы Джузеппе Верди «Набукко» на XXXVI Шаляпинском фестивале, 1 февраля
    Максим Платонов
  • Глава Ростехнадзора Алексей Алешин во время проверки технической готовности «Казань Арены» к чемпионату мира по футболу, 2 февраля
    Олег Тихонов
  • Митинг-концерт к 75-летию победы в Сталинградской битве в парке Победы, 3 февраля
    Максим Платонов
  • План «Буран» в Казани, 5 февраля
    Максим Платонов
  • «Широкая Масленица» на площади Тысячелетия, 17 февраля
    Дмитрий Резнов
  • Зоозащитники на всероссийской акции «Закон нужен сейчас», 24 февраля
    Олег Тихонов
  • Возвращение в Казань фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — серебряных призеров Олимпиады в Пхенчхане, 4 марта
    Максим Платонов
  • Казанский цирк после реконструкции, 5 марта
    Максим Платонов
  • Конкурс чтецов Корана среди женщин в казанской мечети «Гаиля», 8 марта
    Ирина Анисимова
  • Новое здание Института фундаментальной медицины и биологии — бывший Казанский военный госпиталь, 12 марта
    Максим Платонов
  • Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин на встрече со своими сторонниками в ДК им. Ленина, 13 марта
    Максим Платонов
  • Выборы президента РФ, 18 марта
    Олег Тихонов
  • Траурный митинг в память о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», 27 марта
    Олег Тихонов
  • Рекультивация Самосыровской свалки, 3 апреля
    Максим Платонов
  • Студенческий марш Победы, 27 апреля
    Дмитрий Резнов
  • Последняя игра Гекдениза Карадениза за «Рубин», 7 мая
    Максим Платонов
  • Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и президент Татарстана Рустам Минниханов на «Казанском марафоне», 20 мая
    Максим Платонов
  • Новоселье двух черных австралийских лебедей на Черном озере, 2 июня
    Максим Платонов
  • На чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июля
    Максим Платонов
  • На чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июля
    Максим Платонов
  • На чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июля
    Максим Платонов
  • На чемпионате мира по футболу, 16 июня — 6 июля
    Максим Платонов
  • Освящение крестов для куполов собора Казанской иконы Божией Матери, 18 июня
    Дмитрий Резнов
  • Митинг против повышения пенсионного возраста, 26 июля
    Дмитрий Резнов
  • Презентация модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова, 16 августа
    Максим Платонов
  • Беспилотное такси в Иннополисе, 28 августа
    Олег Тихонов
  • Открытие музея Габдуллы Тукая после реконструкции, 30 августа
    Олег Тихонов
  • Съемки фильма «Зулейха открывает глаза», 22 сентября
    Кинокомпания «Русское»
  • Суд по избранию меры пресечения экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой, 3 октября
    Максим Платонов
  • Обновленный сквер и склон у НКЦ «Казань», 10 октября
    Ринат Назметдинов
  • Открытие последнего реконструированного участка трассы от Казани до Набережных Челнов, 17 октября
    Максим Платонов
  • Открытие памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии у храма священномученика Кирилла Казанского, 4 ноября
    Максим Платонов
  • Прощание с Сакиной Шаймиевой, 16 ноября
    Ринат Назметдинов
  • Концерт Элвина Грея в «Татнефть Арене», 2 декабря
    Дмитрий Резнов
  • Главная елка Татарстана в «Татнефть Арене», 25 декабря
    Ринат Назметдинов
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