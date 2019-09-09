Выборы-2019: как работает единый информационный центр в Казани

8 сентября в России прошел единый день голосования. В это воскресенье россияне избирали глав 16 регионов, четырех депутатов Госдумы, мэров трех городов и парламенты 13 субъектов. В Татарстане жители отдавали голоса за кандидатов в депутаты Госсовета республики. Ход выборов в Госсовет РТ освещали журналисты, работавшие в едином информационном центре, организованном Общественной палатой РТ и Центральной избирательной комиссией РТ. О том, как это было – фоторепортаж «Реального времени».