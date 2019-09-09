Выборы-2019: выездная редакция «Реального времени» в лицах

8 сентября в России прошел единый день голосования. Ход выборов в Госсовет РТ освещали журналисты, работавшие в едином информационном центре, организованном Общественной палатой РТ и Центральной избирательной комиссией РТ. В центре работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым