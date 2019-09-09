Выборы-2019: выездная редакция «Реального времени» в лицах

09:00, 09.09.2019 Сюжет:  Выборы в Госсовет РТ 31
Мидхат Шагиахметов, председатель ЦИК РТМидхат Шагиахметов, председатель ЦИК РТМидхат Шагиахметов, председатель ЦИК РТРушания Бильгильдеева, лидер Татарстанского отделения «Справедливой России»Рушания Бильгильдеева, лидер Татарстанского отделения «Справедливой России»Хафиз Миргалимов, первый секретарь ТРО КПРФХафиз Миргалимов, первый секретарь ТРО КПРФЛейла Фазлеева, заместитель премьер-министра ТатарстанаЛейла Фазлеева, заместитель премьер-министра ТатарстанаДамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТДамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТМарсель Габдурахманов, заместитель координатора ТРО «ЛДПР»Марсель Габдурахманов, заместитель координатора ТРО ЛДПРВасилий Новиков, руководитель регионального штаба ТРО партии «Коммунисты России»Олег Коробченко председатель татарстанского отделения «Партии роста»Виталий Смирнов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»Анатолий Фомин, председатель Общественной палаты РТАнатолий Фомин, председатель Общественной палаты РТСария Сабурская, уполномоченный по правам человека в РТАлексей Махлай, президент Центра общественно-политических исследованийАлексей Махлай, президент Центра общественно-политических исследованийТатьяна Забегина, член Общественной палаты РФАлексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТСергей Марков, политолог, глава Института политических исследованийАндрей Большаков, завкафедрой конфликтологии КФУАндрей Большаков, завкафедрой конфликтологии КФУМарат Баширов, российский политтехнологМарат Баширов, российский политтехнологАндрей Тузиков, заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУАндрей Тузиков, заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ
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  • Мидхат Шагиахметов, председатель ЦИК РТ
    Максим Платонов
  • Мидхат Шагиахметов, председатель ЦИК РТ
    Максим Платонов
  • Мидхат Шагиахметов, председатель ЦИК РТ
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Рушания Бильгильдеева, лидер Татарстанского отделения «Справедливой России»
    Максим Платонов
  • Рушания Бильгильдеева, лидер Татарстанского отделения «Справедливой России»
    Максим Платонов
  • Хафиз Миргалимов, первый секретарь ТРО КПРФ
    Максим Платонов
  • Хафиз Миргалимов, первый секретарь ТРО КПРФ
    Максим Платонов
  • Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Татарстана
    Максим Платонов
  • Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра Татарстана
    Максим Платонов
  • Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТ
    Максим Платонов
  • Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТ
    Максим Платонов
  • Марсель Габдурахманов, заместитель координатора ТРО «ЛДПР»
    Максим Платонов
  • Марсель Габдурахманов, заместитель координатора ТРО ЛДПР
    Максим Платонов
  • Василий Новиков, руководитель регионального штаба ТРО партии «Коммунисты России»
    Максим Платонов
  • Олег Коробченко председатель татарстанского отделения «Партии роста»
    Максим Платонов
  • Виталий Смирнов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
    Максим Платонов
  • Анатолий Фомин, председатель Общественной палаты РТ
    Максим Платонов
  • Анатолий Фомин, председатель Общественной палаты РТ
    Максим Платонов
  • Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в РТ
    Максим Платонов
  • Алексей Махлай, президент Центра общественно-политических исследований
    Максим Платонов
  • Алексей Махлай, президент Центра общественно-политических исследований
    Максим Платонов
  • Татьяна Забегина, член Общественной палаты РФ
    Максим Платонов
  • Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
    Максим Платонов
  • Сергей Марков, политолог, глава Института политических исследований
    Максим Платонов
  • Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии КФУ
    Максим Платонов
  • Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии КФУ
    Максим Платонов
  • Марат Баширов, российский политтехнолог
    Максим Платонов
  • Марат Баширов, российский политтехнолог
    Максим Платонов
  • Андрей Тузиков, заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ
    Максим Платонов
  • Андрей Тузиков, заведующий кафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ
    Максим Платонов

8 сентября в России прошел единый день голосования. Ход выборов в Госсовет РТ освещали журналисты, работавшие в едином информационном центре, организованном Общественной палатой РТ и Центральной избирательной комиссией РТ. В центре работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.

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