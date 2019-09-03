Мониторинг нарушений и экспертные оценки: в Казани начал работу Ситуационный центр корпуса «За чистые выборы»

Сегодня в Казани начал работу Ситуационный центр Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы». Консультанты, координаторы, юристы, эксперты в области избирательного права будут мониторить проведение выборов в Государственный Совет Татарстана VI созыва, которые пройдут 8 сентября.

Основная задача Ситуационного центра – оценка поступающей от избирателей и делегированных на избирательные участки Общественной палатой РТ наблюдателей информации о возможных нарушениях, ее проверка и выдача правовой оценки. Информация о возможных нарушениях будет стекаться в центр со всех районов республики. Открытие центра - в фоторепортаже "Реального времени".