Мониторинг нарушений и экспертные оценки: в Казани начал работу Ситуационный центр корпуса «За чистые выборы»

12:54, 03.09.2019 Сюжет:  Выборы в Госсовет РТ 20 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани начал работу Ситуационный центр Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей «За чистые выборы». Консультанты, координаторы, юристы, эксперты в области избирательного права будут мониторить проведение выборов в Государственный Совет Татарстана VI созыва, которые пройдут 8 сентября.

Основная задача Ситуационного центра – оценка поступающей от избирателей и делегированных на избирательные участки Общественной палатой РТ наблюдателей информации о возможных нарушениях, ее проверка и выдача правовой оценки. Информация о возможных нарушениях будет стекаться в центр со всех районов республики. Открытие центра - в фоторепортаже "Реального времени".

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 сент
    А как можно за этими наблюдателями понаблюдать?
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  • Анонимно 03 сент
    Аууууу
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