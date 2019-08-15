Спросите нас про выборы. Открытый штаб наблюдателей запустил «горячую линию»

Открытый штаб наблюдателей, созданный Общественной палатой Татарстана, сегодня запустил "горячую линию". По ней будут принимать вопросы и предложения, связанные с выборами в Госсовет республики. Звонки будут приниматься по телефону +7(843) 567-81-69. Открытие "горячей линии" - в фоторепортаже "Реального времени".
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