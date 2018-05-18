Андрей Василевский — первая звезда четвертого поединка против «Вашингтона»

Вратарь «Тампа-Бэй» уфимский воспитанник Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Россиянин в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (4:2) отразил 36 бросков из 38.

Второй звездой признан нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который забросил шайбу и сделал голевой пас в этой встрече.



Третьей звездой стал российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, забросивший вторую шайбу своей команды после передачи Александра Овечкина.

Отметим, «Тампа» установила новый рекорд НХЛ по победным гостевым встречам в плей-офф — семь поединков подряд.