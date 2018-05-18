«Тампа» Андрея Василевского сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Клуб воспитанника уфимского хоккея вратаря Андрея Василевского «Тампа-Бэй Лайтннинг» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Встреча состоялась в Вашингтоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Таким образом, в этой паре пока хозяева не выиграли ни разу.

В составе «Тампы» отличились Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Энтони Чирелли.

За «Вашингтон» голы забили Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, которому ассистировал Александр Овечкин (2:2).

Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал ничейным — 2:2. Пятый матч состоится в Тампе 20 мая.