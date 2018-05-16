«Рубин» организует прощальный матч Сергея Рыжикова

В конце мая казанский «Рубин» проведет прощальный матч Сергея Рыжикова. Об этом сообщает официальный сайт казанцев.

Ожидается, что мероприятие состоится 21 мая, на стадионе «Рубин» встретятся команды «Друзья Рыжикова» и «Фанаты «Рубина».

За команду Рыжикова сыграют его бывшие партнеры, ветераны «Рубина» и хорошие друзья голкипера. Команды сыграют два тайма по 15 минут. Вход свободный.

Напомним, вчера стало известно, что спустя 10 лет Сергей Рыжиков покидает казанский клуб. По словам его агента, такое решение принято не по финансовым причинам.