«Татфондбанк» за март выплатил кредиторам 3,4 миллиарда рублей

За февраль 2017 года кредиторам первой очереди ПАО «Татфондбанк» было выплачено 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим кредитной организации.

Общий объем выплат кредиторам первой очереди с 11 апреля составил 14,1 млрд рублей из 71,3 млрд рублей, подлежащих выплате.

Размер установленной задолженности банка по состоянию на конец марта составляет 156 млрд рублей перед 18 272 кредиторами. Размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, равен 147 млрд рублей, не включенных в реестр — почти 1,5 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что АСВ выплатило 99,4% страхового возмещения вкладчикам «Татфондбанка» на 55,3 млрд рублей.