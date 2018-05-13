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Роскомнадзор разблокировал подсети компании Alibaba

14:52, 13.05.2018
Роскомнадзор разблокировал подсети компании Alibaba
Фото: minsvyaz.ru

Роскомнадзор разблокировал подсети компании Alibaba, при этом IP-адреса Telegram в составе этой подсети продолжают блокироваться.

«Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов) для обеспечения стабильной работы интернет-ресурсов. IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, установлены и продолжают блокироваться», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее РКН снял блокировку с более 3,7 миллиона адресов Google с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

ТехнологииIT
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