Роскомнадзор разблокировал подсети компании Alibaba

Роскомнадзор разблокировал подсети компании Alibaba, при этом IP-адреса Telegram в составе этой подсети продолжают блокироваться.

«Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов) для обеспечения стабильной работы интернет-ресурсов. IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, установлены и продолжают блокироваться», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее РКН снял блокировку с более 3,7 миллиона адресов Google с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.