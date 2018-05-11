«Молнии» Андрея Василевского начинают сражения против русской тройки «Вашингтона»

Сегодня ночью (с 12 на 13 мая) в Тампе стартует первая полуфинальная серия в Кубке Стэнли. Команда уфимского воспитанника, вратаря Андрея Василевского на своем льду примет «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого сразу три россиянина — Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

Напомним, в четвертьфиналах «Тампа Бэй Лайтинг» была сильнее «Бостон Брюинз» — 4:1, а «Вашингтон» оставил за бортом действующего обладателя престижного хоккейного трофея Канады и Северной Америки — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2.

В другом полуфинале на следующий день начнут борьбу «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс».

