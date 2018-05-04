Дмитрий Брагин занял 2-е место в квалификации этапа в Смоленске

Пилот команды «ТаифМоторСпорт» Дмитрий Брагин занял 2-е место в квалификационных заездах на очередном этапе российской серии кольцевых гонок.

Промежуточное 1-е место досталось Ивану Лукашевичу, на автомобиле SEAT Leon DSG опередившем Брагина на 0,093 секунды. Третьим стал лидер общего зачета в классе «Туринг» Роман Голиков.

Решающие гонки для команды «ТаифМоторСпорт» пройдут в эти выходные в Смоленске. Заезды в классе «Туринг» пройдут 5 и 6 мая в 11.40 по мск.