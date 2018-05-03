Курбан Бердыев: «Очень тяжело прощаться с Гекденизом, как от души отрываешь»

На пресс-конференции, посвященной прощанию полузащитника «Рубина» Гекдениза Карадениза, главный тренер команды Курбан Бердыев тепло обратился к полузащитнику:

— Когда 60 лет клубу было, я говорил ребятам, что нашему тренерскому составу повезло. Гекдениз, ты знай, что это твой клуб. Такое ощущение, что от сердца что-то уходит. С такими игроками тяжело прощаться. Даже когда нас не было в «Рубине», мы были в «Ростове», и было приятно просто увидеть и просто пообщаться с ним. Это твой дом, и мы с тобой не прощаемся.

Гекдениз Карадениз пришел в «Рубин» в 2008 году и провел за казанский 299 матчей и забил 52 гола. Ранее, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениззаявил, что намерен завершить строительство мечети в пригороде Казани в течении полугода.