Гекдениз Карадениз намерен завершить строительство мечети в течении полугода

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», полузащитник казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз заявил, что намерен завершить строительство мечети в пригороде Казани в течении полугода.

«Стройка продолжается. Даст бог, завершим строительство в течении полугода», — пообещал турецкий полузащитник. 38-летний турецкий полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз завершил спортивную карьеру. Об этом он объявил на специально созванной пресс-конференции.

Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат России, Суперкубок страны и брал Кубок России. В составе «Рубин» он сыграл 299 матчей.