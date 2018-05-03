Андрей Белофастов: «Мы прекрасно понимали, что второго такого шанса не будет»

Главный тренер казанского «Синтеза» Андрей Белофастов прокомментировал «Реальному времени» победу команды в Суперкубке страны над волгоградским «Спартаком».

— Мы прекрасно понимали, что второго такого шанса не будет. В прошлом году мы проиграли Волгограду в финале и очень хотели трофей. Хочу напомнить, что последний раз трофей (Кубок России, — прим. ред.) Казань выигрывала в 2010 году. Прошло 8 лет, много игроков поиграло за эти годы в клубе, все время ставили перед собой высокие задачи, играли в финале, были третьими, но, к сожалению, не получалось взять трофей. Я очень счастлив. Вы сами видели игру — это были качели.

— Почему пропустили так много во втором периоде?

— Подсели. Все-таки Волгоград — чемпион последнего десятилетия, это лидер нашего водного поло, команда очень хорошая, мобильная, плывучая. Мы в некоторых моментах были лимитированы, нам тяжеловато было играть. Но очень важно, что команда сумела собраться, и две-три ошибки, которые волгоградцы совершили сами, дали нам шанс. У нас было очень много ошибок, я даже не хочу разбирать игру. Это не лучший матч, который мы показали в сезоне.

— Но лучший результат?

— Но лучший результат. Я доволен им, но качество игры должно быть выше.

— По срокам когда лучше разыгрывать Суперкубок?

— Лучше всего в декабре. Но в декабре поставили Кубок России. Хочу поблагодарить «Спартак», который дал нам возможность провести этот потрясающий мини-турнир.

— Идете на плей-офф с положительными эмоциями?

— Да, но трудно восстановиться через два дня на третий — уже 5-го числа принимаем Волгоград. Игра будет очень сложная, но это будет завтра. Сейчас мы рады, что взяли трофей и надо пережить этот счастливый момент и спокойно готовиться к полуфиналу, — сказал наставник «Синтеза» корреспонденту «Реального времени».

Напомним, вчера казанский «Синтез» стал обладателем Суперкубка России по водному поло. В финале команда Андрея Белофастова одолела «Спартак-Волгоград» со счетом 14:12.