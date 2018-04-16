Оренбургская «дочка» «Газпрома» потратит 2,4 млн рублей на организацию матча со звездами хоккея

ООО «Газпром добыча Оренбург» определило победителя тендера на организацию хоккейного матча, приуроченного к 50-летию компании. Исполнителем станет ООО «Наш городок», которое организует игру за 2,4 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, компания стала единственным участником тендера.

В техзадании оговаривается как размер площадки (50x20 м), так и количество посадочных мест для зрителей (не менее 900). Отдельным условием является привлечение звезд хоккея.

«Для организации товарищеской игры по хоккею пригласить и обеспечить участие прославленных хоккеистов из состава российских клубов, членов сборных команд СССР и России, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса», — говорится в тексте.

Из документации следует, что 20 гостей должны быть размещены в комфортабельной гостинице. Их следует перевезти из Санкт-Петербурга в Оренбург и обратно. Участникам матча необходимо выплатить гонорар.

Обязательно оговаривается участие команды чирлидеров. Болельщикам должны быть выданы «атрибуты для скандирования речевок и кричалок».