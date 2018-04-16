Следи за решающими матчами Кубка Гагарина на «МегаФон.ТВ» за 5 рублей

Загрузив приложение «МегаФон.ТВ», болельщики могут в любом месте смотреть телетрансляции матчей за заветный трофей КХЛ на смартфоне, планшете, компьютере или Смарт ТВ.

Казань можно смело считать одним из самых хоккейных городов страны: здесь базируется четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина и Кубка Восточной конференции КХЛ хоккейный клуб «Ак Барс».

Сейчас за борьбой клуба за Кубок Гагарина следят сотни тысяч татарстанцев. Не у всех есть возможность попасть на игру в ледовый дворец спорта или к экранам телевизоров именно в то время, когда идет прямая трансляция матчей. Альтернативу предлагают ТВ-каналы «КХЛ» (6+), «Матч!» (6+) и «ТНВ-Планета» (6+), входящие в состав пакетов «Максимальный», «Основной» и «Спортивный HD» сервиса «МегаФон.ТВ» (6+) стоимостью 15, 9 и 5 рублей в сутки, соответственно.

Услуга работает на разных типах устройств при наличии любого доступа в интернет.

«Удобство просмотра «МегаФон.ТВ» без привязки к стационарному Wi-Fi обеспечивается высокими скоростями нашего мобильного интернета. Так, в сети 4G, охватывающей 79% населенной территории Татарстана, даже средние показатели в 20 Мбит/с позволяют смотреть видео легко и комфортно», — говорит Андрей Золотарев, директор отделения компании «МегаФон» в Татарстане.

Больше информации об услуге можно получить на сайте megafon.tv.

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