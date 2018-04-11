В Чебоксарах снесут 200 незаконно установленных гаражей
В Чебоксарах в рамках борьбы с незаконно установленными гаражами снесут 200 боксов.
В администрации города пояснили, что гаражи инвалидов и ветеранов трогать не будут. Сносу подлежат только бесхозные гаражи, в которых нет ничего ценного, например машин.
Взамен ликвидируемых боксов владельцы получат земельный участок в другом месте города. Сносить гаражи будут ежеквартально. Территория, которую они занимали, будет благоустроена, сообщает ГТРК «Чувашия».
К концу года планируется снести 200 из 900 незаконно установленных боксов.
Ранее в Федеральной налоговой службе России сообщили, что налог на гаражи и бани на дачных участках с 2018 года будет начисляться автоматически.Недвижимость
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