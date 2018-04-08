Овечкин в седьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в седьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и получил «Морис Ришар Трофи». Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

На счету Овечкина 49 шайб в 82 матчах. Следом идут форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (44 шайбы) и нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, забросивший 43 шайбы.

В первую пятерку также вошли российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и нападающий «Миннесота Уайлд» Эрик Стаал, на счету которых по 42 шайбы.

Напомним, ранее Овечкин завоевывал «Морис Ришар Трофи» в 2008, 2009 и 2013—2016 годах.

В прошлом году Александр Овечкин возглавил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.