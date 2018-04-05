В Удмуртии обманутых дольщиков стало меньше на 136 человек

Глава Минстроя Удмуртии Иван Ястреб рассказал, что за 2017 год количество обманутых дольщиков в республике уменьшилось на 136 человек. Также в минувшем году были завершены два проблемных объекта.

По словам министра, в этом году работа в этом направлении продолжится. До 1 августа должен быть завершен дом №123 в Широком переулке, передает пресс-служба правительства УР.

В 2019 году планируется достроить объекты ЖК «Родниковый край» и 16-этажный дом по улице Петрова.

«Для объектов, где достройка невозможна — по ул. Баранова, Сабурова, Береговая — будем применять республиканский Закон №42-РЗ по проведению конкурсов по определению застройщика, готового предоставить квартиры обманутым дольщикам в обмен на предоставление в аренду земельного участка под жилищное строительство», — рассказал Ястреб.

Напомним, что строительство ЖК «Родниковый край» началось в 2014 году, а дома № 49 по улице Петрова — в 2012-м. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что вопрос с предоставлением участков по этим объектам не решался 3 года, а потом они нашлись за неделю.



