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Трейдеры пожаловались правительству РФ на резкий рост цен на бензин

06:45, 04.04.2018
Трейдеры пожаловались правительству РФ на резкий рост цен на бензин
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Независимые трейдеры нефтепродуктов пожаловались премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на резкий рост оптовых цен на бензин и дизтопливо. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причинами скачка оптовых цен трейдеры видят налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть. Для стабилизации ситуации на рынке они предлагают правительству поэтапную либерализацию розничных цен, повышение нормативов продаж бензина на бирже и снижение акцизов.

По словам аналитиков, из-за роста оптовых цен в ближайшее время средняя по России розничная цена бензина может начать расти на 20—50 копеек в неделю.

В ФАС считают, что ситуация на рынке не является критической, а рост цен на нефть связан с влиянием сезонных факторов, в том числе с началом ремонтов НПЗ.

В конце марта трейдеры сообщили, что через три месяца стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр.

ПромышленностьЭнергетика
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