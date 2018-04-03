YouTube возобновил работу после сбоя

Видеосервис YouTube заработал после сбоя, зафиксированного пользователями в ряде стран. Об этом сообщается на официальной странице сервиса в Twitter.

«Спасибо вам за терпение, «ошибка 500» в настоящее время устранена!» — говорится в заявлении.

Ранее жители России, Белоруссии, США, Канаде, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции пожаловались сбой в работе сервиса.

Некоторые пользователи сталкивались с ошибкой при попытке открыть какой-либо канал. У других возникали сложности с ответом в комментариях.

В конце марта сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Тогда основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что неполадки связаны с отключением питания в кластере серверов в Европе. Спустя несколько часов работа Telegram была восстановлена.