В работе YouTube произошел сбой

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Пользователи в России и за рубежом жалуются на проблемы в работе видеосервиса YouTube.

Судя по социальным сетям, больше всего о сбоях в работе сообщают в России, Белоруссии, США, Канаде, Бразилии, Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Испании и Франции.



«Видите эту надпись «Ошибка 500» на YouTube? Уже работаем над этим!», — говорится в сообщении сервиса в Twitter.

При попытке открыть канал в сервисе появляется надпись об ошибке. Некоторые пользователи столкнулись с трудностями при попытке ответить кому-либо в комментариях.

Ранее сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram.