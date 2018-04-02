В редакции журнала Forbes в Казахстане прошли обыски

В Казахстане сотрудники полиции пришли с обыском в редакцию журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате. Об этом говорится на сайте издания.



«Сегодня в редакцию зашли две опергруппы ДВД (департамента внутренних дел, — прим. ред.) Алма-Аты. Одна группа начала проводить обыск, вторая группа увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова», — сообщил издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов.

По его словам, у сотрудников редакции изъяли сотовые телефоны, их держат в кабинете, где идут следственные действия.

На сайте Forbes отмечается, что «в это же время проходят обыски в редакции Ratel.kz».

В пресс-служба ДВД Алма-Аты заявили, что следственные действия в редакциях двух казахстанских СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации, пишут «Ведомости».

