Китай со 2 апреля вводит пошлины на 128 товаров из США

Китай со 2 апреля вводит пошлины на 128 товаров, импортируемых из США. Это решение является ответом на недавние инициативы американской администрации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

«Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай, начиная со 2 апреля, прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий», — говорится в документе ведомства.

В министерстве уточнили, что увеличение пошлин произойдет на основании действующих тарифов, а их рост по отдельным пунктам может достигнуть 25%.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум. который подразумевает комплекс мер, направленных против экономической политики Китая в торговле. Документ предусматривает возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая и ограничения инвестиций Китая в американские компании.