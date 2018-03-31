В Иране запустят собственный аналог Telegram

В Иране выпустят приложение, которое заменит Telegram. Оно выйдет через несколько недель, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента страны Алаэддин Боруджерди.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Мехр», это решение принято из соображения национальной безопасности, так как, по данным властей, в Telegram планировались масштабные акции протеста, прошедшие в конце 2017 — начале 2018 года.

Напомним, что в январе иранские власти разблокировали Telegram в стране. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности прекратить бизнес в России и Иране, где оказывают давление на компанию.