В Таджикистане задержали предполагаемого исполнителя покушения на убийство Ирины Шевыревой в Казани

В Таджикистане задержали предполагаемого исполнителя покушения на убийство Ирины Шевыревой в Казани. Это 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Всего по делу о покушении на Шевыреву задержано пять человек. Это родственник предполагаемого исполнителя Бурихон Хамидов, начальник службы безопасности одной из фирм Шевыревых Андрей Черкасин (арестован вчера, — прим. ред.) и его подчиненный Булат Галлямов (вчера суд продлил его задержание на 72 часа), а также супруг пострадавшей Иван Шевырев и его отец Станислав, компании которых занимаются строительством дорог, мостов и развязок в Татарстане. Двум последним сегодня тоже продлили срок задержания на 72 часа.

14 октября 2025 года на камеры на улице Восстания в Казани, недалеко от гимназии, попало нападение мужчины в шлеме на женщину, которая, проводив ребенка в школу, вернулась к своей машине. На кадрах видно, что неизвестный нанес женщине несколько ударов ножом, в том числе в шею. В данный момент пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

