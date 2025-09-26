ФСБ раскрыла группу банковских мошенников, промышлявших в Татарстане

Каждый получал вознаграждение от каждой проведенной транзакции, общее количество заработанных незаконным путем средств превысило 114 миллионов рублей

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан завершили расследование крупной схемы незаконного банковского обслуживания, организованной группой преступников из Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главой преступной группировки стал 55-летний мужчина, ответственный за разработку стратегии преступлений, координацию действий сообщников, подбор контрагентов и распределение доходов от противоправных сделок.

Преступниками была организована схема вывода денежных средств из безналичного оборота в наличный, что сопровождалось контролем за движением средств на расчетных счетах подконтрольных организаций.

Сообщники получали вознаграждение в размере 17% от каждой проведенной транзакции, общее количество заработанных незаконным путем средств превысило 114 миллионов рублей.

Материалы расследования позволили Управлению ФСБ передать дело в Главное следственное управление МВД России по Республике Татарстан, где было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»).

Проведение оперативно-разыскных мероприятий продолжается, следователи устанавливают подробности деятельности фигурантов дела и возможное продолжение их преступной деятельности.

Дмитрий Зайцев