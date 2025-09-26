Новости происшествий

ФСБ раскрыла группу банковских мошенников, промышлявших в Татарстане

10:59, 26.09.2025

Каждый получал вознаграждение от каждой проведенной транзакции, общее количество заработанных незаконным путем средств превысило 114 миллионов рублей

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан завершили расследование крупной схемы незаконного банковского обслуживания, организованной группой преступников из Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главой преступной группировки стал 55-летний мужчина, ответственный за разработку стратегии преступлений, координацию действий сообщников, подбор контрагентов и распределение доходов от противоправных сделок.

Преступниками была организована схема вывода денежных средств из безналичного оборота в наличный, что сопровождалось контролем за движением средств на расчетных счетах подконтрольных организаций.

Сообщники получали вознаграждение в размере 17% от каждой проведенной транзакции, общее количество заработанных незаконным путем средств превысило 114 миллионов рублей.

Материалы расследования позволили Управлению ФСБ передать дело в Главное следственное управление МВД России по Республике Татарстан, где было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»).

Проведение оперативно-разыскных мероприятий продолжается, следователи устанавливают подробности деятельности фигурантов дела и возможное продолжение их преступной деятельности.

Дмитрий Зайцев

ПроисшествияОбщество Татарстан

