Жительница Казани потеряла более 3,2 млн рублей из-за телефонных мошенников

Жертву напугали жалобой спецслужб на ее общение с зарубежными структурами, а также незаконно оформленным кредитом на ее имя

Фото: Реальное время

В Казани произошло крупное мошенничество с участием телефонных аферистов, жертвой которого стала местная жительница. Как сообщает Прокуратура РТ в своем телеграм-канале, преступление было совершено в конце июля 2025 года.

Сообщается, что сначала женщине позвонили якобы из института развития образования и сообщили о жалобе от спецслужб на ее общение с зарубежными структурами. Затем последовал звонок от человека, представившегося сотрудником ФСБ с фамилией Скрипник, который сообщил о подозрительной финансовой операции.

Давление на жертву усилилось, когда ей позвонил некто Токарев, представившийся старшим следователем ФСБ, заявивший о незаконно оформленном кредите на ее имя. Параллельно с этим другой человек, под видом контрразведчика Москвина, настоятельно рекомендовал женщине срочно покинуть место жительства.



После ряда манипуляций женщина поверила в угрозу, сняла деньги со счетов, перевела их мошенникам, а также заняла у знакомых и продала семейные ценности.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 3,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее в Госдуме предложили ввести единый номер для сообщений о мошеннических звонках. Подробнее об этом писало «Реальное время».

Наталья Жирнова