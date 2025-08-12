«Возможен отвод судьи»: в Актаныше назначили дату первого заседания по делу Энгеля Фаттахова

Процесс над бывшим вице-премьером Татарстана могут перенести в другой район

Фото: Ирина Плотникова

14 августа в Актанышском райсуде намечено первое заседание по уголовному делу бывшего вице-премьера РТ Энгеля Фаттахова. По данным источников «Реального времени», на этом заседании планируют лишь продлить меру пресечения, а сам процесс может пройти в другом суде.

Материалы по экс-главе Актаныша поступили в райсуд 7 августа — на следующий день после утверждения обвинения прокурором Татарстана по четырем эпизодам взяток на общую сумму в 26 млн рублей и двум фактам превышения полномочий с установленным сотрудниками СК ущербом свыше 160 млн рублей. В том числе — эпизод со взяткой в 14 млн рублей путем проведения реконструкции дома обвиняемого в Актаныше, и эпизод превышения с безвозмездным отчуждением в пользу семейной агрофирмы «Чишма» чужого имущества на 157 млн рублей.

Обвинения в свой адрес Фаттахов отрицает. С мая 2024-го он находится в СИЗО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Актанышском суде всего двое судей.

Дело отставного ВИП-чиновника приняла судья с 24-летним стажем Гульназ Нурымова, которая возглавляла этот суд в 2015—2021 годах, то есть в период руководства районами Фаила Камаева, а затем и вернувшегося на муниципальную службу Энгеля Фаттахова. Именно на указанный период приходятся ряд вменяемых последнему преступлений. При этом в системе Фемиды отдельно взятого района Гульназ Нурымова работает аж с 2001 года.

При этом именно эта судья в апреле сего года удовлетворила административный иск прокуратуры и постановила — депутатских полномочий бывший глава должен быть лишен не по собственному желанию, а по утрате доверия. Примечательно, что изначально этот иск поступил на рассмотрение к и.о. председателя суда Хамиту Янгирову, который взял самоотвод. По данным источников «Реального времени», одним из оснований для такого решения стал факт, что когда-то судья и ныне обвиняемый были соседями.

«В силу этих обстоятельств возможен отвод либо самоотвод судьи, как и ходатайство стороны обвинения о переносе процесса в другой суд — для большей объективности», — поделился с «Реальным временем» один из близких к силовикам источников.