Две трети казанцев считают, что спортсмены зарабатывают слишком много денег

Наиболее высокие зарплаты, по мнению казанцев, получают футболисты — 31%. В тройку лидеров также входят смешанные единоборства (19%) и бокс (18%)

Фото: Динар Фатыхов

Почти две трети жителей Казани уверены, что зарплаты спортсменов завышены. Согласно исследованию OLIMPBET, только 13% опрошенных считают, что высокие доходы спортсменов оправданны.

Наиболее высокие зарплаты, по мнению казанцев, получают футболисты — 31%. В тройку лидеров также входят смешанные единоборства (19%) и бокс (18%).

Большинство респондентов (36%) полагают, что успешный спортсмен зарабатывает от 1,5 до 3 млн рублей в месяц. Каждый пятый считает, что доходы колеблются от 3 до 6 млн, а 9% уверены, что спортсмены получают более 6 млн. Лишь 15% опрошенных считают, что зарплата может быть 900 тыс. рублей и меньше.

61% респондентов считают, что пол спортсмена влияет на его доход, и большинство из них (более половины) уверены, что мужчины зарабатывают больше. Также на уровень зарплаты влияют клуб, лига или турнир (31%) и навыки спортсмена (21%). Ответ «известность» занимает третье место с 19%.

Интересно, что только 33% опрошенных следят за спортсменами в социальных сетях. 17% наблюдают за успешными спортсменами, 11% — за известными, а 25% — за талантливыми. Лишь 10% респондентов следят за любимыми игроками.

41% казанцев интересуются жизнью спортсменов из-за их роскошного образа жизни, 33% — из праздного любопытства, а 26% считают их своими кумирами и жизненными ориентирами.

Анастасия Фартыгина