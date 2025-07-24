Арбитр Сухой рассудит «Рубин» и «Зенит» в Казани

РФС объявил имена судей на матчи 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)

Матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Зенитом» в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей на все восемь игр тура.

Сухой назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Зенит». Помогать ему в поле будут Арам Петросян и Александр Богданов. Судьей на ВАР утвержден Артем Чистяков, на АВАР — Антон Фролов, инспектор встречи — Сергей Мартынов. В качестве резервного арбитра заявлен Юрий Карпов.

Центральный матч тура пройдет в Краснодаре, где местный одноименный клуб сыграет с «Локомотивом». Игру рассудит бригада Кирилла Левникова.



Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 27 июля в Казани, начало — в 20.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин