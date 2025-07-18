Ипотечное кредитование в России ускорилось в июне, объемы выросли до 309 млрд рублей

Основная доля кредитов выдается в рамках госпрограмм

Фото: Артем Дергунов

Ипотечное кредитование в России в июне продемонстрировало небольшой рост, увеличившись на 0,6% после 0,5% в мае. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в июне».

— По предварительным данным, прирост задолженности населения по ипотеке несколько ускорился (оценочно до 0,6% после 0,5% в мае), — отмечается в отчете регулятора.

Ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,7% после 0,6% в мае. Общий объем выданных ипотечных кредитов увеличился до 309 млрд рублей, превысив показатель мая в 290 млрд рублей.

Согласно данным Центробанка, основная доля кредитов — около 85% — по-прежнему выдается в рамках госпрограмм. В частности, на программу «Семейная ипотека» в июне пришлось 222 млрд рублей, что больше майских 209 млрд рублей.

— Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими (44 млрд рублей) в условиях высоких ставок. В конце июня средняя ставка по рыночным программам составляла 24,9% (по сравнению с концом мая она уменьшилась на 1,7 п.п.), — подчеркивают в Банке России.

Выдача ипотеки на ИЖС и покупку домов в России по итогам первого полугодия снизилась до 33 тыс. новых кредитов, что на 75% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.



Рената Валеева