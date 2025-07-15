SpaceX запустит Starlink в Вьетнаме с IV квартала 2025 года

SpaceX планирует развернуть услуги спутникового интернета Starlink во Вьетнаме уже в четвертом квартале 2025 года, сообщил заместитель министра науки и технологий Фам Дык Лонг. Компания сейчас завершает инвестиционные процедуры и формирует юридическое лицо в стране. Это позволит начать тестовый запуск сразу после получения лицензии на пилотный проект.

Ранее сообщалось, что Вьетнам готовил создание как минимум одной наземной станции для связи с низкоорбитальными спутниками Starlink. Правительство разрешило работу сервиса на пробной основе до конца 2030 года, без ограничения на иностранное владение, с ограничением числа пользователей — до 600 000 абонентов. Это позволит охватить удаленные и слабо обеспеченные интернетом районы, а также связь на море и в воздухе.

Разрешение на работу Starlink во Вьетнаме стало частью более широкой стратегии улучшения торговых отношений с США. В частности, Ханой снизил пошлины на ряд американских товаров и активизировал сотрудничество с крупными американскими корпорациями, включая SpaceX и Lockheed Martin. Выход на вьетнамский рынок открывает перед SpaceX возможности для расширения присутствия в Юго-Восточной Азии и укрепления глобальной сети спутникового интернета.

Это решение может сыграть важную роль для доступа к связным услугам в труднодоступных регионах Вьетнама и станет частью геополитически взвешенного подхода правительства. Успешный запуск сервиса ожидается уже в конце 2025 года, что станет первым шагом к полноценной работе Starlink в стране.

Артем Гафаров