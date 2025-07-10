Зеленский заявил о невозможности новых переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преждевременным проведение нового раунда переговоров с Россией до тех пор, пока не завершится процесс обмена телами погибших. Об этом сообщает «Газета.ru».

— Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были условлены в Стамбуле, — заявил украинский лидер.



Ранее в Кремле заявляли о готовности к новым переговорам и ожидали от Киева сигналов по этому вопросу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча российской и украинской стороны в интересах Киева, учитывая текущую ситуацию на фронте.

Рената Валеева