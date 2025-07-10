«Рубин» объявил о переходе капитана сборной Гондураса Мальдонадо
Защитник «Университати» Дениль Мальдонадо стал игроком «Рубина». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Капитан сборной Гондураса подписал четырехлетний контракт с «Рубином», футболист будет играть под третьим игровым номером.
По данным журналиста Густаво Роки, трансфер Мальдонадо обошелся казанцам в €800 тысяч.
Мальдонадо в прошедшем сезоне провел 38 матчей за румынский клуб «Университатя» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.
Летом этого года Мальдонадо в составе сборной Гондураса дошел до полуфинала Кубка КОНКАКАФ, где его команда уступила Мексике со счетом 0:1. Новичок «Рубина» провел на турнире четыре матча — все в роли капитана.
До Казани Мальдонадо выступал за гондурасский «Мотагуа», мексиканскую «Пачуку», чилийский «Эвертон», клуб MLS «Лос-Анджелес» и румынский «Университатя».
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