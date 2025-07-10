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«Рубин» объявил о переходе капитана сборной Гондураса Мальдонадо

15:13, 10.07.2025
«Рубин» объявил о переходе капитана сборной Гондураса Мальдонадо
Фото: скриншот с сайта gsp.ro

Защитник «Университати» Дениль Мальдонадо стал игроком «Рубина». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Капитан сборной Гондураса подписал четырехлетний контракт с «Рубином», футболист будет играть под третьим игровым номером.

По данным журналиста Густаво Роки, трансфер Мальдонадо обошелся казанцам в €800 тысяч.

Мальдонадо в прошедшем сезоне провел 38 матчей за румынский клуб «Университатя» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Летом этого года Мальдонадо в составе сборной Гондураса дошел до полуфинала Кубка КОНКАКАФ, где его команда уступила Мексике со счетом 0:1. Новичок «Рубина» провел на турнире четыре матча — все в роли капитана.

До Казани Мальдонадо выступал за гондурасский «Мотагуа», мексиканскую «Пачуку», чилийский «Эвертон», клуб MLS «Лос-Анджелес» и румынский «Университатя».

Зульфат Шафигуллин

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